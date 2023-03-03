من 65 جنيها لـ84.5 جنيه.. «التموين» تطرح 4 أنواع من الدجاج البرازيلي في منافذها

ما زالت أكثر الكلمات بحثًا من قِبل المواطنين على شبكة الإنترنت هي أنواع وأسعار الدجاج البرازيلي المجمد والذي قامت بطرحه الحكومة ممثلة في وزارة التموين في المنافذ التابعة لها، إضافة إلى معارض أهلا رمضان.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 4 أنواع من الدجاج البرازيلي المجمد، والتي تم استيرادها قبل بداية العام الحالي بكمية تصل إلى 50 ألف طن، بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية.

أنواع وأسعار الدجاج البرازيلي في التموين

دجاج برازيلي وزن 1000 جرام بسعر 65 جنيهًا.

دجاج برازيلي وزن 1100 جرام بسعر 71.5 جنيه.

دجاج برازيلي وزن 1200 جرام بسعر 78 جنيهًا.

دجاج برازيلي وزن 1300 جرام بسعر 84.5 جنيه.

من جهته قال مجدي حسين، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الفيوم، إنه يتم يوميًّا طرح كميات من الدواجن البرازيلية المجمدة في 9 فروع تجزئة “هايبر ماركت” تابعة للشركة في المحافظة.

وأضاف حسين، خلال جولة تفقدية لوزارة التموين شاركت بها “المال” على المنافذ التموينية في الفيوم، أنه يتم طرح من 15 إلى 20 كرتونة فراخ برازيلي مجمدة في كل منفذ.

وأوضح حسين أن تلك الكميات المطروحة تتنوع بين وزن 1000 جرام إلى 1300 جرام، مشيرًا إلى أنها لقيت قبولًا كبيرًا من المواطنين في المحافظة نظرًا لارتفاع أسعار الفراخ البلدية في السوق المحلية خلال الأيام الماضية.