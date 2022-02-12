من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل .. عودة معرض طائرات رجال الأعمال والخاصة إلى دبي

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ميبا” عن عودة معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى الشرق الأوسط خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، حيث يسلط الضوء على أحدث التوجهات الرائجة والابتكارات والفرص التي تساهم بصياغة مستقبل القطاع في الشرق الأوسط والعالم.

وأكدت أبرز الشركات العالمية مشاركتها في الفعالية المرتقبة بما فيها جولف ستريم وبومباردييه ايروسبيس وإمبراير إكسكيوتف إيركرافت وإمباير آفييشن جروب وهانيويل وكانديان آفييشن إلكترونيكس وفيستا جيت إنترناشيونال.

وأكد علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع طيران رجال الأعمال يشهد فترة استثنائية تتسم بمرونة هائلة ومستوى متميز من النمو خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المعرض يستعرض أحدث المستجدات في قطاع الطيران الخاص، ويكشف الستار عن آخر التقنيات والتوقعات للقطاع الذي يسير على درب الازدهار في السنين القادمة.

وأشار النقبي إلى التطلع لاستضافة أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية مجددا في الفعالية التي ترسخ مكانة دبي كمركز رائد لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وشهد معرض دبي للطيران الذي أقيم مؤخرا مشاركة عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع طيران رجال الأعمال حيث سلطت 30% من الجهات العارضة المشاركة فيه الضوء على الاهتمام الكبير الذي أبداه العملاء الراغبين بالسفر جوًّا على متن طائرات مخصصة تمنحهم أعلى مستويات الخصوصية.

كما يأتي معرض هذا العام ليقدم منصة لاجتماع كامل مجتمع طيران رجال الأعمال في بناء شراكات جديدة والاستفادة من الازدهار الهائل المتوقع لهذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى تسجيل نشاط طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو على الطلب خلال العام الماضي خصوصاً في الإمارات حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 73 % مقارنة بعام 2019.

أما على الصعيد الدولي تشير النسخة 30 من توقعات هانيويل السنوية لقطاع طيران رجال الأعمال العالمي إلى إنجاز 7400 عملية تسليم جديدة لطائرات رجال الأعمال بقيمة 238 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2031 محققة نموا بمقدار 1 بالمائة عن توقعات العام الماضي.

كما أشار مشغلو طائرات رجال الأعمال المشاركين في استبيان جرى عام 2021 إلى زيادة كبيرة على طلبات شراء الطائرات المستعملة بنسبة 12 بالمائة عن السنة التي سبقتها وبما يعادل 800 طائرة إضافية.

وتحظى الجهات المشاركة في المعرض بفرصة لقاء نخبة خبراء صناعة الطائرات بمن فيهم رواد قطاعات الصيانة والإصلاح والتشغيل وقطاع مشغلي القواعد الثابتة بالإضافة إلى أبرز شركات تصنيع وتجميع طائرات رجال الأعمال.

ويتناول المعرض المرتقب أهم القضايا في قطاع طيران رجال الأعمال بما في ذلك اعتماد أحدث التقنيات والحلول وتطوير وقود مستدام للطائرات والطائرات الكهربائية وغيرها.