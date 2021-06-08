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من 53 دولة.. أكاديمية الشرطة تستقبل المشاركين في منحة جمال عبدالناصر للقيادة (صور)

يمثلون 3 قارات.
أماني عوض 2:00 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 2:00 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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استقبلت أكاديمية الشرطة نُخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر – للقيادة الدولية، ويمثلون 53 دولة على مستوى قارات أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان في استقبال الوفد الزائر اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية.

ورحب مساعد الوزير بالوفد ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، الذي يولي فعاليات هذه الزيارة اهتماماً بالغًا، إنطلاقاً من الإدراك الواعى بدور مصر الريادى وتاريخها.

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من جانبها، أعربت وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتوعية، عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممُثلة فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفعالية المُثمرة والبناءة.

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة الأكاديمية بكياناتها المختلفة، أعقبها جولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت كليتي الشرطة، الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة.

وتفقدت الإمكانيات اللوجيستية التي تذخر بها كيانات الأكاديمية، والتي جعلتها تتبوأ مرتبة الصدارة فى التعليم والتدريب الأمنى المتخصص.

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كما تفقد مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية الذي يحقق الدعم العلمي لقطاعات الشرطة المختلفة، وكذا المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للمشاركة فى بعثات حفظ السلام.

وفي نهاية الزيارة، التقطت الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الضيوف المشاركين بالزيارة.

وأعرب الضيوف عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية، مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مُشيدين بدورها التاريخي والمتميز الذي لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطني فحسب، بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية والصديقة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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