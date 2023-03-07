«من 50 - 300 جنيه».. وزير التموين: طرح كوبونات السلع بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت التموين في بيان اليوم، أن المصيلحي تلقي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن فئات الكوبونات تبدأ من 50 ‏إلى 100 إلى 150 إلى 200 الى 250 الى 300 جنيه للكوبون الواحد.

ويمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض أهلًا ‏رمضان التى تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف التقرير ‏الوارد أنه يمكن أيضًا صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصرى ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكد المتحدث الرسمى، معاون الوزير أحمد كمال، أن ‏مستلزمات رمضان متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر البلح يبدأ من 18 جنيها، وقمر الدين بـ45 جنيها ‏والبلح نصف الجاف بـ28 جنيها، وجوز الهند من 68 جنيها.

وأشار كمال إلى أن شنط أهلا رمضان تتوفر أيضًا بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار متفاوتة، تبدأ من 85 حتى 200 جنيه، وذلك حسب مكوناتها.

مؤكدًا أن السلع الموجودة بكل شنطة بها تخفيضات مناسبة؛ حيث تشمل مكونات كل شنطة سلع أساسية إضافة ‏إلى بعض السلع الرمضانية.