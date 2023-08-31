من 5 إلى 30 جنيها للكرتونة.. زيادات جديدة في أسعار جبنة دومتي اعتبارا من الغد (مستند)

تشهد الأسواق المحلية زيادة جديدة في أسعار جبنة دومتي بجميع أنواعها وأحجامها بداية من غد الجمعة 1 سبتمبر بما يتراوح ما بين 5 إلى 30 جنيها للكرتونة بعد إعلان عدد من الشركات والمصانع زيادة أسعارها بداية من أول سبتمبر مثل شركة جهينه ومنتجات دومتي والمراعي والتونة.

وتنشر “المال” الزيادات الكاملة في أسعار جبنة دومتي والتى مقرر تطبيقها بدءً من ا سبتمبر 2023، فجاءت كالتالي:

وشهد سعر جبنة دومتي بلس ارتفاعا بقيمة 20 جنيها في الكرتونة للعبوات وزن (500 – 250) فيتا وطعوم لتباع بسعر 296 جنيهًا جملة، وتجزئة بسعر 300 جنيه.

وارتفعت أسعار جبنة دومتي بلس (500 – 250 ) رومي / شيدر / بسطرمة بسعر 300 جنيه للتجزئة ، بزيادة قدرها 20 جنيها في الكرتونة.

جبنة دومتي بلس وزن العبوة 200 جرام سيصل سعر الكرتونة إلى 240 جنيهًا تجزئة بزيادة 10 جنيهات للكرتونة.

سجل سعر جبنة دومتي بلس 125 جرامًا 310 جنيهات للكرتونة تجزئة بزيادة 25 جنيها للكرتونة

فيما يصل سعر كرتونة جبنة بلس وزن 80 جراما إلي 225 جنيهًا تجزئة.

وقفز أيضا سعر كرتونة جبنة دومتي بلس وزن 1 كيلو إلي سعر 670 جنيهًا تجزئة. بزيادة 30 جنيها للكرتونة.

كما ارتفع سعر الكرتونة جبنة دومتي وزن 1 كيلو أنواع وأطعمة بواقع 30 جنيهاً لتسجل 660 جنيهًا تجزئة.

وصعد أيضادومتي جولد وزن 250 / 500 إلي 575 جنيهًا للكرتونة بزيادة 10 جنيهات للكرتونة.

دومتي 250 لايت 27 علبة بسعر377 جنيهًا تجزئة للكرتونة بزيادة 5 جنيهات.

أما عن أسعار جبنة دومتي وزن العبوة 500 لايت 12 علبة بالكرتونة فتسجل 377 جنيهًا تجزئة، بزيادة 10 جنيهات للكرتونة.

وارتفع سعر جبنة دومتي أزرق وزن العبوة 250 بواقع 5 جنيهات للكرتونة لتباع بنحو 330 جنيهًا تجزئة بزيادة 5 جنيهات

أزرق 500 بسعر 297 جنيهًا جملة و300 جنيه تجزئة بارتفاع قدره 10 جنيهات.

سعر كرتونة دومتي أزرق وزن العبوة 125 جراما بسعر 250 جنيهًا للتجزئة ، بزيادة قدرها 5 جنيهات للكرتونة.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك تسابقا من الشركات على إعلان زيادات في أسعار السلع الغذائية بعد كشف العديد منهم عن رفع أسعار الألبان والجبن والإندومي والعصائر والتونة والسردين بالأسواق ، موضحا أن الزيادات تأتي على خلفية ارتفاع بعض أسعار المواد الخام.