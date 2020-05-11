«من 4 إلى 5 مليارات دولار»..المالية : غدا بدء مناقشة حجم تمويل آخر من صندوق النقد

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن صندوق النقد وافق اليوم على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الحكومة ستبدأ غدا المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد من خلال آداة الاستعداد الإئتماني، مشيرا الى أن حجم التمويل لم يتم تحديده لكنه يتوقع أن تتراوح بين 4-5مليار دولار.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن صندوق النقد وافق اليوم على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مشيرا الى أن صرف القرض سيكون خلال أيام بعد اكتمال الاجراءات.

وأكد كوجك أن البرنامج الجديد يهدف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الاصلاح الاقتصادي الذي تحقق والإصلاح الهيكلي.

وأكد ان مصر لها علاقات قوية من جهات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأفريقي مشيرا الى ان معظم الديون المصرية طويلة الأجل.