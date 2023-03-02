من 3.75 إلى 4.5 جنيه.. 20% زيادة فى أسعار غاز السيارات

قررت

زيادة أسعار غاز السيارات بنسبة% ليصل إلى 4.5 جنيه للمتر حاليا مقابل 3.75 جنيه من قبل.

وكانت الحكومة أعلنت منذ قليل عن تطبيق زيادة فى كافة أسعار البنزين بمختلف أنواعه وزيادة أسعار غاز السيارات والمازوت المودر لكافة القطاعات الاقتصادية ما عدا قطاعى الكهرباء والصناعات الغذائية

وتتبنى الحكومة خطة طموح للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للسيارات ، عبر زيادة عدد محطات التموين للغاز التى سجل عددها قرابة 800 محطة حاليا .

ويعد الاستهلاك لمتر الغاز الطبيعي بما يعادل استهلاك لتر البنزين ولكي يصل سعر المتر المكعب بالغاز الطبيعي إلى 4.5 جنيها حاليًا، أما سعر المنتجات البترولية، قفز اليوم ليسجل 8.75 جنيه للتر بنزين 80 ،و10.25 جنيه للتر 92 ، و11.5 للتر بنزين 95