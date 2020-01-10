من 28 دولة إفريقية.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 71 كادرًا أمنيًا (صور)

بمجالي الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة، والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة.

نظمت أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بمجالي الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة، والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الإنفجار – حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة، شارك فيهما 71 مُتدربًا يمثلون 28 دولة أفريقية.

تدعيم التعاون مع الأجهزة الأمنية الإفريقية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون، والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة.

حضر حفل التخريج، اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ودعم ومُساندته الكاملة لكافة الجهود المبذولة فى هذا الجانب، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية.

تطوير البرامج التدريبية

وشدد على حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنميتها بأسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

وتلقى المتدربون برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلاً عن البرنامج الثقافى الموازى للبرنامج التدريبى، والذى تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية، وزيارتهم إلى مدينة الغردقة.

الخارجية تشيد بجهود أكاديمية الشرطة

وأعرب نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنباً إلى جنب.

وأشاد بالجهود العظيمة التي تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، لاسيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.

وأعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.

وفى نهاية الاحتفال، كرم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.