من 200 إلى 500 جنيه.. ارتفاعات في سعر طن الدقيق اليوم الخميس

شهدت أسعار طن الدقيق اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، ارتفاعات تراوحت من 200 إلي 500 جنيه لدي تجار الجملة، والذي يتم استخدامه بشكل كبير من قبل المخابز السياحية، والأفرنجية، حيث تراوح سعر الطن الواحد ما بين 13 ألفا و700 جنيه، و16 ألفا و500 جنيه.

وبلغ سعر طن الدقيق العادي 72% حوالي 13 ألفا و700 جنيه، بدلا من 13 ألفا و200 جنيه، بزيادة تقدر بـ500 جنيه، كما ارتفع سعر طن الدقيق الممتاز إلي 14 ألفا و200 جنيه، بدلا من 14 ألفَا بزيادة 200 جنيه.

كما ارتفع سعر طن الدقيق الفاخر والذي يتم استخدامه في المخبوزات والمعجنات، ليصل إلي 16 ألفا و500 جنيه، بدلا من 16 ألف جنيه.

ومازالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بطرح الدقيق السياحي نسبة استخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد، وذلك للمطاحن والمخابز السياحية والإفرنجية المرخصة، بهدف ضبط اسعار الخبز الفينو والعيش السياحي، والتي شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وشددت وزارة التموين على أصحاب المخابز المتعاملين معها بضرورة الإعلان عن وزن وسعر الرغيف الفينو والسياحي، بحيث يكون الفينو زنة 40 جرامًا بسعر 75 قرشَا، وزنة 60 جرامًا بسعر 100 قرشَا، والخبز السياحي الحر بسعر 100 قرشَا زنة 75 قرشَا.