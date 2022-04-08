أكد مصرف روسيا المركزي في خطوة مفاجئة، اليوم الجمعة، تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية من 20 إلى 17%.

وأشار -كما جاء بموقع العربية- المصرف المركزي، إلى أن القرار عائد “إلى أن المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة لكنها لم تعد تتفاقم” بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده.

يشار إلى أن “المركزي” الروسي، كان رفع في وقت سابق سعر الفائدة إلى 20% من 9.5%، كما أمر الشركات ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وأوضح في بيان وقتها أن “الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير”.

وتابع: أن رفع سعر الفائدة سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها، وارتفاع مخاطر التضخم.