من 2 إلى 40 جنيها… متحدث التنمية المحلية يكشف رسوم تحصيل القمامة في المنظومة الجديدة

مع مراعاة البعد الاجتماعي شهرياً طبقا للموقع الجغرافي وطبقاً للاستهلاك والمخرجات من الوحدات السكنية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ومتحدث الوزارة إن زيادة في رسوم تحصيل النظافة في ظل المنظومة الجديدة تبدأ تبدأ من 2 جنيه وحتى 40 جنيها حسب الموقع الجغرافي ومخرجات القمامة.

جاء ذلك مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وقال: “بالنسبة للجمع السكني سيبدأ رسوم التحصيل من 2 جنيه وتصل إلى 40 جنيه مع مراعاة البعد الاجتماعي شهرياً طبقا للموقع الجغرافي وطبقاً للاستهلاك والمخرجات من الوحدات السكنية”.

الهيئة العامة للنظافة والتجميل ستعمل مع الشركتين ووتولى المنطقة الجنوبية والشمالية في القاهرة

وأكد أن “العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل سيكونون ضمن الكيانات العاملة ضمن منظومة القمامة الجديدة حيث ستتولى الهيئة مسؤولية المنطقة الجنوبية والشمالية في إدارة القمامة والمخلفات جنباً إلى جنب مع الشركتين الوطنيتين شركة “انفيرو ماستر”في المنطقة الشرقية وإرتقاء في المنطقة الغربية من العاصمة”.

وتابع: “3 كيانات قوية ستتولى الملف كاملاً في مناطق القاهرة تتنافس على إدارة الملف في أربعة مناطق رئيسية في محافظة القاهرة تضم 38 حيا”.

وأشار إلى أن هناك دوراً للمواطن في المنظومة الرقابية عبر المشاركة بفعالية بالمنظومة الجديدة وعدم إلقاء القمامة في الشارع وكذلك أكياس الأطعمة وعلب العصائر ووضع المخلفات في صناديق جمع القمامة بالشوارع،.

كما دعا السيدات في المنازل على فصل أنواع القمامة المختلفة في أكياس قدر الإمكان ليسهل التعامل معها.

ثلاثة آليات يمكن للمواطن من خلالها تقديم الشكوى من سوء الخدمة

وكشف أن المواطن بإمكانه مراقبة جودة الاداء بعد التطبيق والتوجه للابلاغ عن اية شكاوى عبر مبادرة صوتك مسموع برقم واتس اب ” 01150606783.

وأوضح أن المواطن يقوم بالتصوير وإرسال الصور لرقم الواتس اب ومن ثم سيتم التواصل مع تلك الشركات بالاضافة للخطوط الساخنة التي دشنتها الشركتان ضمن حملاتها التوعوية بين المواطنين.

وأضاف: “يمكن أيضاً التوجه بالشكوى لها فضلاً عن تطبيق إلكتروني لرصد الشكاوى ودور المواطن القرابية بما يضمن أليات متنوعة للشكاوى عبر ثلاثة آليات”.