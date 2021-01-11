من 185 إلى 460 ألف جنيه.. كيف تطورت أسعار تويوتا كورولا خلال 8 سنوات

ارتفعت أسعار تويوتا كورولا، خلال الفترة من 2013 حتى 2021، من نحو 185 ألف جنيه إلى ما بين 295 و460 ألف جنيه؛ ليتجاوز متوسط السعر للفئات المتداولة من السيارة في مصر حاليًّا نحو 377.5 ألف جنيه، وذلك وفق ما تكشف عنه البيانات الرسمية الخاصة بسعر بيع كورولا؛ سواء القوائم السعرية لوكيل العلامة اليابانية في مصر، أو وفق ما جاء بتقارير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن السنوات السابقة.

بلغ سعر بيع تويوتا كورولا في مصر خلال 2013 نحو 185 ألف جنيه، وهو العام الذي شهد بيع 5588 وحدة من كورولا.

زيادات محدودة في الأسعار خلال 2014

خلال 2014 ارتفعت أسعار تويوتا كورولا بما يقارب 5 آلاف جنيه، مسجلًا نحو 190 ألف جنيه، وهي زيادة بلغت نسبتها نحو 2.7%.

بلغت مبيعات تويوتا كورولا خلال 2014 نحو 7550 وحدة، بزيادة 1962 سيارة وبنسبة نمو 35%.

سجلت أسعار السيارة اليابانية خلال 2015 زيادة بقيمة 15 ألف جنيه لتسجل 205 آلاف جنيه بارتفاع 8%.

أثرت هذه الزيادة سلبًا على مبيعات تويوتا كورولا لتتراجع إلى 6365 وحدة، بهبوط قدره 1185 وحدة بانخفاض 16%.

طفرة كبيرة في أسعار تويوتا كورولا نتيجة التعويم

شهدت عام 2016 قفزة كبيرة في أسعار تويوتا كورولا لتصل 395 ألف جنيه مسجلة زيادة 190 ألف جنيه، وتوازي هذه الزيادة سعر السيارة خلال 2014.

ويعود الارتفاع الكبير في سعر السيارة خلال 2016 إلى تقلبات أسعار الصرف والارتفاعات الكبيرة في سعر صرف الدولار، خاصة في السوق السوداء انتهاء بقرار التحرير للعملة المحلية خلال نوفمبر من نفس العام.

هوت مبيعات كورولا نتيجة هذه الزيادة إلى 4203 سيارات، بانخفاض قدره 2162 وحدة، ونسبة هبوط 34%.

سجل سعر كورولا خلال 2017 زيادة بواقع 17 ألف جنيه لتصل إلى 412 ألفًا بنسبة ارتفاع 4%.

بالتوازي هبطت المبيعات إلى 3462 وحدة، بانخفاض قدره 741 وحدة، بمعدل هبوط 18%.

نمو مبيعات 2018 رغم الزيادات

رغم زيادة أسعار تويوتا كورولا في 2018 إلى 418 ألف جنيه؛ بلغت المبيعات 6837 وحدة.

بلغت أسعار كورولا خلال 2019 نحو 304 آلاف جنيه للفئة الأولى، و325 ألفًا للفئة الثانية، و362 ألفًا للثالثة.

كانت أسعار الفئة الرابعة من كورولا 419 ألف جنيه، والخامسة 469 ألفًا.

بلغت مبيعات كورولا خلال 2019 نحو 10.7 ألف وحدة.

مع بداية عام 2020 خفضت مجموعة تويوتا إيجيبت أسعار كورولا بقيمة تتراوح بين 10 و19 ألف جنيه.

وفق هذه الإجراء عرضت الفئة الأولى بـ290 ألف جنيه، و315 ألفًا للفئة الثانية.

وانخفضت أسعار الفئة الثالثة إلى 350 ألف جنيه، والرابعة إلى 400 ألف جنيه، والخامسة إلى 450 ألف جنيه.

الوكيل يستقبل 2021 بزيادة أسعار تويوتا كورولا

وتحركت الأسعار بشكل محدود خلال 2020.

لكن قبل نهاية العام بأيام قليلة رفع وكيل تويوتا أسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.

بلغ سعر الفئة الأولى 320 ألف جنيه، بدلًا من 315 ألفًا، والفئة الثانية 355 ألف جنيه، مقابل 350 ألفًا.

وبلغ سعر الفئة الثالثة 385 ألف جنيه، مقارنة بـ380 ألفًا، فيما بلغ سعر الفئة الرابعة 405 آلاف جنيه، بدلًا من 400 ألف.

وسجلت الفئة الخامسة 460 ألف جنيه، مقابل 450 ألفًا. ولا تزال السيارة عند نفس هذه المستويات حاليًّا.