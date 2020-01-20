من 17 إلي 30 جنيهًا .. أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2020

تراوحت أسعار زيوت الطعام في الأسواق اليوم ما بين 17 إلي 30 جنيهًا زنة 1 لتر و900 و750 جرام، خلال رصد “المال” بورصة أسعار زيوت الطعام في المحال التجارية ، بعد الارتفاعات التي طالت نوعين زيت العباد وزيت الذرة بواقع 2 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وقال زكريا عبد الستار ، تاجر سلع غذائية في القاهرة ، أن الأنواع المطروحة في الاسواق 5 انواع وهي كريستال ذرة ، وكريستال عباد ، وسندباد خليط ، وقلية خليط ، وحلوة خليط وذلك بأوزان 1 لتر .

وأضاف أن أكثر الانواع رواجاً بين المستهلكين هي كريستال ذرة ، وحلوة خليط .

بينما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح 6 أنواع من زيوت الطعام أوزان وأنواع مختلفة بين محلية ومستوردة من أوكرانيا، وذلك على البطاقات التموينية.

وتنوعت الأصناف المطروحة بين خليط وعباد وذرة وبذرة قطن بأوزان 1 لتر و900 جرام و750 جرام، بأسعار تبدأ من 18.75 إلى 20 جنيهًا، وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية.

وقال احمد محمود ، مدير احدي فروع شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ”المال” ، يتم طرح عدد من زيوت العباد، هي الأسرة ، وحورس ، واليشمك ، زنة 1 لتر ، وبلانك الأوكراني زنة 900 جرام .

واضاف بأن زيوت الذرة المطروحة هي سلايت زنة 750 جرام ، وبذرة القطن الكرنك 750 جرام .