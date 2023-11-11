من 17 إلى 18 ديسمبر المقبل.. إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لصحافة الموبايل

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لصحافة الموبايل، الذي تنظمه شركة كان بي للتدريب والمؤتمرات، تحت رعاية رئيس الأكاديمية.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان «صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي»، خلال الفترة من 17 -18 ديسمبر 2023، وذلك تحت إشراف كلية اللغة والإعلام في مصر الجديدة، ووكالة التدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

ويستهدف المؤتمر الطلاب والطالبات والصحفيين والإعلاميين من مصر والدول العربية، ويناقش التطورات التي حدثت في صحافة الموبايل مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب، بالإضافة لعدد من الخبراء والباحثين من الكليات المصرية والعربية، حيث يقدم على مدار يومين عددا من الجلسات النقاشية الهامة، كما يقدم عددا من الورش التدريبية المتميزة بالتوازي مع كل الجلسات.

ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر:

-دور الذكاء الاصطناعي في صحافة الموبايل.

-تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة.

-أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة.

-تغطية الأحداث في غزة بالموبايل.

ويمثل المؤتمر فرصة للصحفيين والإعلاميين، وخاصة الشباب منهم، لتعلم أحدث التقنيات والمهارات في مجال صحافة الموبايل، كما أنه فرصة للتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع كبار الصحفيين والإعلاميين من مصر والدول العربية.

ويوفر المؤتمر أيضا فرصة لطلبة كليات الإعلام لتعلم أحدث التقنيات والمهارات في مجال صحافة الموبايل، واكتساب الخبرات العملية التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل بعد التخرج.

وأعلنت الأمانة العامة للمؤتمر أنه سيغلق باب الاشتراك لحضور المؤتمر حضوريا وأونلاين في الرابع من ديسمبر 2023، ويتم التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الاستمارة https://forms.gle/tB4zGBoyQWuFdZoB8.

وقال أسامة الديب، خبير صحافة الموبايل، ومدير التدريب بشركة كان بي مقرر عام المؤتمر، بأن نسخة هذا العام تركز على التطورات التي حدثت في صحافة الموبايل مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي وظهور الكثير من التطبيقات الذكية التي ساعدت الصحفي كثيرا في أداء عمله.

وأضاف أنه ستكون هناك ورش عمل متميزة تقدم للمرة الأولى تجمع بين استخدام هذه التقنيات وبين إنتاج تقارير متميزة بالموبايل في ظل اعتماد العالم على فكرة الصحفي الواحد الذي يجيد كل مهارات الإنتاج والنشر الصحفي

.جدير بالذكر أن أسامة الديب، يعمل مدربا للصحافة الفيديو والموبايل منذ 2015، وعمل مراسل ومعد لتحقيقات استقصائية لقناة CBC، ومخرج أفلام قصيرة لموقع جريدة الوطن.

وحصل أسامة الديب على عدة جوائز مصرية وعربية، بالإضافة إلى تأسيسه وحدة المالتميديا بموقع مصراوي، وقدم تحقيقات استقصائية عابرة للحدود لمؤسسة أريج بالأردن وقناة DW بالتلفزيون الألماني.