من 12 – 14 ديسمبر المقبل .. القاهرة تستضيف معرض Food Africa 2021

تشهد مدينة القاهرة فاعليات المعرض التجاري الغذائي المصري “فوود أفريكا” Food Africa 2021 والمزمع انعقاده خلال الفترة من 12 -14 ديسمبر المقبل لمدة ثلاثة أيام في دورته السادسة.

وحسب مسئولي المعرض فان المعرض ترجع أهميته لكونه المعرض الغذائي المتخصص الأكبر على مستوى القارة الأفريقية والذى يقام على أرض مصر بمشاركة أكثر من 250 شركة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس هاني برزي، أنه سيكون شريك رئيسي في المعرض لهذا العام، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية الغذائية والتي بلغت 3.5 مليار دولار في عام 2020 بنسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، كما سعى المجلس للعمل على مضاعفة قيمة الصادرات خلال السنوات القادمة، ومن منطلق أهمية المعارض الدولية المتخصصة في مجال تنمية الصادرات كونها أحد اهم أدوات التسويق الدولي .

وقام المجلس بعمل حملة ترويجية للمعرض بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكاتبة الخارجية وبالتنسيق مع شركة كونسبت منظم المعرض لدعوة واستضافة أهم مستوردي الأغذية المصنعة في مختلف الأسواق التصديرية ذات الاهمية لقطاع الصناعات الغذائية المصري وفقاً لنتائج الدراسة التي أعدها المجلس في بداية الربع الثاني من العام الحالي لتنمية الصادرات الغذائية المصرية.

كما تم استهداف الدول التي تمت دراستها والاستفادة ببرنامج استضافة المستوردين الذي تدعمه إدارة معرض “فوود أفريكا”، حيث قامت مكاتب التمثيل التجاري بتعميم الدعوة على تجمعات رجال الأعمال في الدول المستهدفة وكذلك توجيه الدعوة لكبرى المستوردين وسلاسل التجزئة والهايبر ماركت.

ويعمل المجلس بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين و البرامج التنموية في دعم ومساندة تواجد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض ضمن برنامج لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعمه المجلس بهدف زيادة قاعدة المصدرين ونشر الوعي التصديرى في قطاع الصناعات الغذائية المصري، حيث يعد “فوود أفريكا” فرصة مثالية لتدريب كوادر التصدير في تلك الشركات على المشاركة الفعالة في المعارض الدولية المتخصصة بجانب الفرص التصديرية التي يوفرها المعرض من خلال الاحتكاك المباشر بالمستوردين.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية فمن المنتظر مشاركة دولية كبري هذا العام بتواجد أجنحة لنحو 22 دولة أجنبية أهمها الهند والمملكة العربية السعودية و الامارات والكويت والاردن ولبنان وبولندا وباكستان وبيلاروسيا، بجانب روسيا التي تشارك لأول مرة بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، بالإضافة إلى حرص العديد من الدول العربية والاوروبية والاسيوية على التواجد بأجنحة مميزة داخل المعرض المصري مما يعكس نجاحه في التواجد بصدارة المعارض الاقليمية وكيف انه أصبح بوابة للمصدرين للدخول وزيادة التواجد بأسواق القارة السمراء.

ومن المنتظر انطلاق 4 فاعليات كبرى متمثلة في “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف و “سي فوود افريكا” و “فريش افريكا” و “دايتس افريكا” على هامش معرض “فود أفريكا”.