من 10 صباحا إلى 1 ظهرا .. هندسة شرق بقطاع كهرباء مطروح تحدد موعد صيانة مغذى وسط المدينة

حددت هندسة شرق بقطاع كهرباء مطروح ، اليوم الإثنين ، موعدا لعمل صيانة على مغذى وسط المدينة جهد ٢٢ ك. ف من موزع علم الروم لمحولات الأرامل الجديد – والساحة الشعبية – شعراوي – خلف الطلائع ، وذلك طبقا لبرنامج الصيانة، وذلك من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 1 ظهرا، ومن المتوقع أن تكون الأماكن المتأثرة بهذه الصيانة منطقة سوق ليبيا بعلم الروم، وجزء من شارع الإمام مالك.

وفى سياق آخر، تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال رصف عدد من الطرق غرب مطروح بمدينتى برانى والسلوم في إطار توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، مع سهولة الوصول إلى التجمعات الصحراوية ومنها بقرية شماس بمركز سيدى براني، حيث يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بتنفيذ أعمال الرصف بطريق قرية شماس بطول 10 كم وعرض 7.5 متر.

وأوضح اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن نسبة تنفيذ رصف طريق شماس وصلت إلى ٧٥% وبتكلفة استثماريه 16 مليون جنيه، والذى يربط الطريق الدولي بطريق الجيش، مرورًا بتجمعات قبيلة الصناجرة وقبيلة الشيراصات عائلة برعاص وقبيلة الجرارى، هندسةشرق بقطاع كهرباء مطروح بعمل صيانة على مغذى وسط المدينة جهد ٢٢ ك. ف من موزع علم الروم لمحولات الأرمل الجديد – والساحة الشعبية – شعراوي – خلف الطلائع.