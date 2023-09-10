من 10 إلى 12 أكتوبر.. الاتحاد العربي للتأمين راعيًا لمؤتمر الادخار والثقافة المالية (رابط)

يشارك الاتحاد العربي للتأمين في رعاية المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومسئولي الشمول المالي، ومقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية.

كما يأتي المؤتمر، تحت رعاية الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والاتحاد العماني للتأمين، والمعهد المغربي للثقافة المالية، والاتحاد المصري للفينتك، والاتحاد المصري للقوى البشرية.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” بمشاركة رسمية وأهلية واسعة، لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية.

وتركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب الوطنية والمؤسسية الناجحة، لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.

ويحتضن المؤتمر معرضًا رقميًا للحلول المالية لإطلاع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.

ويمكن التسجيل للمؤتمر مجانًا عبر الرابط التالي:

https://fintechrobos.com/product/arab-savings-financial-literacy-conference-2023/