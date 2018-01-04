من يقود الزمالك فى القمة ؟.. مرتضى منصور يجيب

علي المصري: كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه في حال التعاقد مع مدير فنى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فسيتولى الإدارة الفنية للفريق في مباراة القمة الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدورى. وأضاف أنه في حال عدم التعاقد مع مدير فنى أجني فسيقود الثنائى معتمد جمال ونبيل محمود الفري

علي المصري:

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه في حال التعاقد مع مدير فنى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فسيتولى الإدارة الفنية للفريق في مباراة القمة الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدورى.

وأضاف أنه في حال عدم التعاقد مع مدير فنى أجني فسيقود الثنائى معتمد جمال ونبيل محمود الفريق في مباراة الأهلي ، على أن يكون التعاقد مع المدير الفنى الأجنى في بداية الدورى الثانى للدورى.

علي جانب آخر، قرر رئيس النادي عقد جلسة مع لاعبي فريق على هامش المران اليوم الخميس، وذلك للحديث معهم والشد من أزرهم بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمس أمام طلائع الجيش .