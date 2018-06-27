من يحق له التصويت في انتخابات مصر المقاصة؟

شريف عمرأعلنت شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، عن تلقيها خطاب من محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 675 لسنة 2018، بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارتها.وتضمن القرار تحديد مهام هذه اللجنة، وأوجب على مساهمين مصر للمقاصة قراءة وتنفيذ مضمون القرار، الذ

شريف عمر

أعلنت شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، عن تلقيها خطاب من محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 675 لسنة 2018، بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارتها.

وتضمن القرار تحديد مهام هذه اللجنة، وأوجب على مساهمين مصر للمقاصة قراءة وتنفيذ مضمون القرار، الذى ينص على إلغاء أيه تفويضات من شركات الأوراق المالية والسمسرة بمنح تفويضات للمرشحين بالانتخابات، وقصر التصويت بالانتخابات على رؤوساء مجالس الإدارة أو بتفويص رسمى لأحد العاملين بالشركة موثق بالشهر العقارى.

ومن المنتظر عقد انتخابات عضوية المقاصة، الإثنين المقبل، بمقر الشركة بالقاهرة الجديدة.



