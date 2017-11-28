من يجرؤ على استشراف المستقبل العربى

تستأنف اليوم 28 نوفمبر الحالى.. الجولة الثامنة من محادثات جنيف بشأن الأزمة السورية.. والتى سبق أن أخفقت صياغاتها الإجرائية منذ آخر يونيو 2012 فى التوصل لتسوية، حيث يتركز جدول الأعمال الحالى على «العناوين الأربعة».. وهى الانتخابات والدستور والحكم الانتقالى والإرهاب، وإذ برغم خصوصية الحالة السورية سواء بالنسبة لمسارها التفاوضى أو التصعيدى باتجاه الحرب، فإنها لا تنفصل على المستويين الإقليمى والدولى، عما يحصل فى اليمن والعراق ولبنان وليبيا.. (وفى شبه جزيرة القرم).. ناهيك عن ارتباطها بعملية السلام بين العرب وإسرائيل، ذلك بحكم تقاطع هذه الأزمات السياسية من حيث أطرافها أو محركيها وأدواتها.. ولما يتم التخطيط له من سابق باتجاه رسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط (ونظامها المستحدث)، ما يعنى صعوبة أن تفضى محادثات جنيف الجارية أو المستقبلية إلى تسويات نهائية.. مادام صراع النفوذ على حاله.. ما بين المصالح الاستراتيجية المتضاربة على مسرح العمليات.. من بينهم جارات غير عربيات (إيران – تركيا – إسرائيل) إلى أميركا وروسيا ودول عربية، ما يعنى استمرار النزاعات.. التى يمثل الاتفاق بشأن خطوطها الاستراتيجية.. ضرورة تسبق الوصول إلى حلول لها، بادئ ذى بدء لإنهاء الفظائع الإنسانية فى سوريا واليمن فى (مقاصة دبلوماسية إن جاز التعبير بين أطراف الأزمتين).. ناهيك عن لبنان الذى من غير المتوقع أن يفضى الضغط الإقليمى والدولى عليه.. ولا انتهاجه سياسة «التريث» و«النأى عن التدخل» إلى تسوية ملف «حزب الله».. ودوره الإقليمى مع إيران.. حيث لا يواجههما دواع ملحة تستدعى تقديمها مثل هذه التنازلات المطلوبة منهما، ذلك فى الوقت الذى لا تزال تتعثر فيه المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية-.. ومستقبل المفاوضات «متعددة المسارات».. دون قيد أنملة للأمام.. ورغم توارد الأنباء عن خطة (صفقة) تبلورها إدارة الرئيس «ترامب»، فقد لا تحظى بأكثر مما حظيت به منها مبادرات الإدارات السابقة.. خاصة مع عدم استعداد إسرائيل لتقديم ما من شأنه الدفع بالاتفاق حول قضايا الحل النهائى .





إلى تلك الغيوم الملبدة المحيطة بالمنطقة العربية.. تبدو واشنطن أو موسكو، كل لأسبابها، غير راغبة فى إيجاد تسويات لهذه الأزمات التى يكرس استمرارها من نفوذيهما، لا يجدى إزاءها.. حفاوة استقبال الرياض بالرئيس الأميركى واسترضاؤه بمئات المليارات من الدولارات.. ولا عناق الرئيس السورى لنظيره الروسى منذ أيام فى «سوتشى»، إذ لا يعنى هذا ولا ذاك سوى أن الدولتين العربيتين المتناطحتين منذ أواخر العقد الأخير.. مجرد أدوات سياسية للعاصمتين الكبيرتين.. ضمن مقايضات استراتيجية بينهما، لا تلوح فى الأفق تفاصيلها ولا منهاجها النهائى سواء بالنسبة لعلاقتيهما أو بالنسبة للنزاعات العربية فى المنطقة، ربما انتظارا لمزيد من الاختراقات الميدانية، وحيث نقل أخيراً فى إطار هذا السياق عن البيت الأبيض.. عزم واشنطن البدء فى تعديل الدعم العسكرى لشركائها على الأرض السورية (وجوارها).. فيما لا تتوقف موسكو – قبل محادثات جنيف – عن مواصلة غاراتها على جيوب الإرهاب فى سوريا، بما يقوى مركزيهما التفاوضيين فى محادثات سياسية تتصل بالأزمات العربية أو بالعقوبات المفروضة على روسيا نتيجة الأزمة فى أوكرانيا.. والتصادم مع الأوروبيين .

خلاصة القول، إنه فيما تعول أميركا على تركيا وما يسمى «الحلف السنى» لمواجهة إيران وروسيا.. فإن الأخيرة تعول فىمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها على بقاء إيران وحلفائها فى ظل الحل الروسى، ذلك فيما لم يجرؤ أى من العرب – حتى الآن – على استشراف المستقبل العربى.