من يتوج بالمونديال.. خبرة فرنسا أم كفاح كرواتيا ؟

على المصرى بعد شهر و63 مباراة، تصل كأس العالم إلى محطتها الأهم، فستتجه أنظار العالم، فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، وتحديداً إلى ملعب لوجنيكي، الذي يحتضن نهائي مونديال روسيا 2018، بين فرنسا وكرواتيا. طرفان لمباراة…

على المصرى

بعد شهر و63 مباراة، تصل كأس العالم إلى محطتها الأهم، فستتجه أنظار العالم، فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، وتحديداً إلى ملعب لوجنيكي، الذي يحتضن نهائي مونديال روسيا 2018، بين فرنسا وكرواتيا.

طرفان لمباراة نهائية للمونديال الروسي لم يتوقعهما كثر قبل انطلاق النهائيات في 14 يونيو، إلا أن البطولة التي لم تخل من المفاجآت، أدت في نهاية المطاف إلى إعادة لنصف نهائي مونديال 1998 على الأرض الفرنسية، حينما حرم المنتخب المضيف ضيفه الذي كان يشارك للمرة الأولى كدولة مستقلة، من مواصلة الحلم وبلوغ النهائي بالفوز عليه 1-2.

ستكون فرنسا أمام فرصة الانضمام إلى نادي “أصحاب النجمتين”، مع الأرجنتين “1978 و1986” وأوروجواي “1930 و1950″، بينما ستكون كرواتيا أمام فرصة أن تصبح ثاني متوج جديد باللقب في النسخات الثلاث الأخيرة بعد إسبانيا 2010.

من بين المرشحين الكبار لبلوغ النهائي، كانت فرنسا الوحيدة التي صمدت، حاملة اللقب ألمانيا خرجت من الدور الأول، أرجنتين ليونيل ميسي ودعت من ثمن النهائي على يد الديوك الفرنسيين، إسبانيا من الدور نفسه على يد روسيا المضيفة، وبرتغال كريستيانو رونالدو في الدور نفسه أمام أوروجواي، وبرازيل نيمار على يد الجيل الذهبي البلجيكي.

وينتظر أن يشاهد المباراة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في مراسم تسليم الكأس، بالإضافة لنحو عشرة من رؤساء الدول والحكومات، سيحضرون ختام أبرز بطولة في عالم الساحر المستديرة، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيرته الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش.

ويسعى المنتخب الفرنسي لإضافة لقب جديد لخزينته بعد لقب 1998، في حين يحاول رفاق لوكا مودريتش في المنتخب الكرواتي، تذوق طعم التتويج، بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، فى اللقاء الذى سيديره الحكم الأرجنتينى نيستور فابيان بيتانا.

ويبدو أن منتخب الديوك، هو الأوفر حظاً للفوز بكأس العالم الحالية، نظراً للخبرة الكبيرة لفرنسا في هذه المسابقة، حيث لعبت مباراتين نهائيتين من قبل، الأولى عام 1998 عندما فازت باللقب، والثانية عام 2006 عندما خسرت النهائي أمام إيطاليا، كما أن رفاق أنطوان جريزمان، يرغبون في إعادة البسمة إلى الجماهير الفرنسية المتعطشة للألقاب، بعد خسارة نهائي أمم أوروبا قبل عامين، وتمتلك فرنسا في النسخة الحالية جيل شاب من اللاعبين “ثاني أصغر معدل أعمار في مونديال 2018”.

وقد تكون الصلابة الدفاعية التي أظهرها المنتخب الفرنسي خلال مونديال روسيا، حاسمة في مباراة النهائي أمام كرواتيا، حيث أثبتت كتيبة المدرب ديشامب، قدرة كبيرة على الحفاظ على التوازن الدفاعي بقيادة رافاييل فاران وصامويل أومتيتي، وأمامهما لاعبا خط الوسط نجولو كانتي وبول بوجبا.

كما أن العامل البدني للاعبين سيكون عاملاً إضافياً يمكن الاستفادة منه في المباراة النهائية؛ فمنافس فرنسا في النهائي، منتخب كرواتيا، اضطر لخوض الأشواط الإضافية، في ثمن وربع ونصف النهائي.

لكن رغم كل هذه العوائق فإن منتخب كرواتيا بقيادة مدربه زلاتكو داليتش، مصمم على الذهاب أبعد، رغم الإنهاك، ويملك داليتش، لاعبين بمواهب كبيرة وعزيمة قوية ظهرت عند خوض الفريق، شوطين إضافيين في المباريات الثلاث في الأدوار الإقصائية.

كما أن منتخب كرواتيا، يضم في صفوفه، لاعبين تعودوا على خوض مباريات حاسمة مع أنديته، مثل صانع ألعاب ريال مدريد لوكا مودريتش، الذي بات مرشحاً بقوة للفوز بالكرة الذهبية، ومتوسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش، بالإضافة إلى الهداف ماريو ماندزوكيتش.

إذا نجحت فرنسا في الفوز بمونديال روسيا، فسيكون المدرب ديديه ديشامب، الثالث فقط في تاريخ كرة القدم الذي يفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زاجالو “1958 و1962 كلاعب، و1970 كمدرب”، والألماني بيكنبارو “1974 كلاعب و1990 كمدرب”.

