من وقف تصاريح المهرجانات لرفع المعاشات..قرارات نقيب الموسيقيين الجديد تفتح آمالا جديدة

أعلن نقيب الموسقيين الجديد مصطفى كامل اليوم قرارات جديدة رآها البعض تفتح آمال جديدة وتتمثل في إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتا .

كما قام بزيادة نسبة معاشات الموسيقيين بنسبة 10% وتحصل أسرة المتوفي على 3000 جنيه ، كما قام بإحالة سكرتير النقابة السابق أحمد رمضان للتحقيق وإعلانه أنه تسبب في إفساد النقابة لسنوات .

ماجد سرور : قرارات صائبة وهو شخص موثوق فيه ونقابة الموسيقيين تملك موارد كبيرة

يرى الموسيقار ماجد سرور أن هذه القرارات التي اتخذها مصطفى كامل اليوم في أول يوم عمل بنقابة المهن الموسيقية .

وأشار في حديثه للمال الى أن مصطفى كامل من الشعراء المحترمين الموثوق بهم منذ سنين طويلة ، لذلك قراراته تحترم تماما .

وعن زيادة المعاشات للموسيقين بنسبة 10 % أكد ، أن نقابة الموسيقيين هي من أهم النقابات الفنية بمصر والتي تملك موارد حقيقية وجيدة ، لكن لو تم تويفيها بصورة سليمة دون بذخ أو فساد .

ولفت الى أن الحالة الغنائية والموسيقية تراجعت كثيرا الأعوام الأخيرة باستنثاء أصوات معينة ، أما معظم مايقدم فنيا وموسيقيا حاليا أصبح متدنيا ولم تعد الأغنيات تحمل مشاعر رومانسية وحب وعاطفة .

صلاح عطية : مطربو المهرجانات لن يتم منعهم من الغناء كما يتصور الكثيرةن

بدوره، أوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن هناك رضا تام بين أعضاء الجمعية العمومية في نقابة الموسيقيين لهذه القرارات التي اتخذها ، لأنها قرارات مصيرية .

وأكد أنه أعفى بعض الأشخاص من الغرامات والرسوم الخاصة بتجديد الكارنيهات بالنقابة وذلك قرار أسعد الأعضاء .

وتابع أن مطربي المهرجانات لن يتم منعهم من الغناء كما يتصور الكثيرين ، لكن تم ايقاف تصاريحهم لفترة مؤقتة لحين تقنين الأوضاع مع النقابة .

وأضاف عطية أن قرار زيادة معاشات أعضاء النقابة والموسيقيين بنسبة 10 % أكثر أمر مميز ، لأن ذلك هو الدور الأساسي للنقابة ، وهذه القرارات نالت استحسان الجمعية العمومية .

مها متبولي : إيقاف تصاريح مطربي المهرجانات يمثل قانون النقابة في الأساس

من جانبها قالت الناقدة مها متبولي، إن قرار مصطفى كامل كنقيب للموسيقيين حاليا بايقاف تصاريح مطربي المهرجانات مؤقتا شيئا جيدا ، وذلك حتى يعطيهم الفرصة للتعلم والامتحان مرة أخرى بالنقابة وذلك من أجل مطربي المهرجانات في السوق مثل حمو بيكا وغيرهم .

ولفتت إلى زيادة معاشات أعضاء النقابة والموسيقيين بنسبة 10 % في أول يوم عمل لمصطفى كامل خطوة جيدة للغاية .

لكن الأهم حقيقة وفق متبولي، أن يستمر في هذه الخطوة ولايتراجع فيها بعد فترة ويصرح أن موارد النقابة لاتسمح بهذه الزيادات.

أما بخصوص ايقاف تصاريح مطربي المهرجانات فذلك يمثل قانون النقابة في الأساس بحسب متبولي، مشيرا إلى أهمية أن يتم إعطاء فرصة كافية لهم ليتدربوا ويتقدموا للامتحان بالنقابة للحصول على تصريح النقابة ولو فشلوا في الامتحان لن يحصلوا على هذه التصاريح أبدا .