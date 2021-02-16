من وراء القضبان.. وريث «سامسونج» يناقش خطط استثمار المجموعة

حكم على لي بالسجن عامين ونصف من قبل محكمة كورية في 18 يناير

أنهى نائب رئيس مجموعة سامسونج للإلكترونيات، لي جيه-يونج، الذى يطلق عليه وريث سامسونج، عزله الإلزامي في منشأة إصلاحية وسُمح له بمقابلة المديرين التنفيذيين للمجموعة، مما أثار التكهنات بأن أكبر شركة في كوريا الجنوبية يمكن أن تسرع في اتخاذ القرار بشأن الاستثمارات المحتملة، حسبما نشرته وكالة يونهاب.

حكم على «لي»، وريث سامسونج بالسجن عامين ونصف

وحكم على ” لي” ، وريث سامسونج، بالسجن لمدة عامين ونصف من قبل محكمة كورية في 18 يناير في إعادة محاكمة في قضية تقديم رشوة تتعلق بالرئيسة السابقة بارك كون -هيه وتم وضعه خلف القضبان مرة أخرى.

تم عزل وريث سامسونج لمدة أربعة أسابيع في مركز احتجاز

وبسبب قواعد كوفيد-19 في البلاد، تم عزل وريث سامسونج لمدة أربعة أسابيع في مركز احتجاز، خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي.

وتم السماح فقط للزيارات القانونية إلى وريث سامسونج، وكان على محاميه التحدث معه عبر هاتف السجن المحمول في غرفة بها حاجز زجاجي.

ومع استكمال وريث سامسونج فترة الحجر الصحي الإلزامي أمس الإثنين، وتخفيف الدولة لمستوى التباعد الاجتماعي الخاص بكوفيد-19، يمكن لمحاميه الآن مقابلته وجهًا لوجه في غرفة زيارة مع بيئة اتصال أفضل.

سيتم السماح لوريث سامسونج بمقابلة عائلته ومسؤولي الشركة غدا الأربعاء

وسيتم السماح لوريث مجموعة سامسونج بمقابلة عائلته ومسؤولي الشركة اعتبارًا من الأربعاء.

وقال مراقبون إنه من المتوقع أن يقوم الموظفون التنفيذيون في سامسونج بزيارة “لي” ومناقشة خطط الاستثمار معه في المستقبل القريب.

وتقوم شركة سامسونج للإلكترونيات بمراجعة خططها الاستثمارية في مجال صناعة أشباه الموصلات.

وتقوم أكبر شركة منتجة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم حاليًا ببناء خط إنتاج جديد للرقائق في جنوب العاصمة الكورية سوول وتدرس استثمارات في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لمشروع مصنع الرقائق الجديد الخاص بها، يقال إن سامسونج للإلكترونيات تبحث في مواقع متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أريزونا ونيويورك وأوستن ، تكساس ، حيث تدير بالفعل مصنعًا مخصصا لشبه الموصلات.

ورثة سامسونج مطالبون بدفع ضريبة تركات ضخمة

ويتعين على ورثة سامسونج دفع ضريبة تركات ضخمة بعد وفاة رئيس المجموعة لي كون-هي في أكتوبر من العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن وريث سامسونج سيدفع أكثر من 11 تريليون وون (10 مليارات دولار ) كضرائب على الميراث لأصول أسهم رئيس المجموعة الراحل والتي تبلغ قيمتها حوالي 19 تريليون وون.

وبموجب القوانين ذات الصلة ، يتعين عليه الإبلاغ عن ضرائب الميراث ودفعها بحلول نهاية أبريل.

وسيتم إطلاق سراح لي في يوليو 2022 ، ما لم يتم منحه عفوًا أو تخفيفًا.

في الشهر الماضي ، قالت شركة سامسونج للإلكترونيات إن الشركة ستستخدم أموالها بنشاط لمتابعة صفقات الاندماج والاستحواذ في السنوات الثلاث المقبلة.

وجاءت آخر صفقة اندماج واستحواذ كبيرة لعملاق التكنولوجيا في عام 2016 عندما استحوذت على عملاق السيارات هارمان إنترناشونال إندستريز ومقرها الولايات المتحدة مقابل 8 مليارات دولار.