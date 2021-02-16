بورصة وشركات

من وراء القضبان.. وريث «سامسونج» يناقش خطط استثمار المجموعة

حكم على لي بالسجن عامين ونصف من قبل محكمة كورية في 18 يناير
أحمد فراج 10:36 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 10:36 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أنهى نائب رئيس مجموعة سامسونج للإلكترونيات، لي جيه-يونج، الذى يطلق عليه وريث سامسونج، عزله الإلزامي في منشأة إصلاحية وسُمح له بمقابلة المديرين التنفيذيين للمجموعة، مما أثار التكهنات بأن أكبر شركة في كوريا الجنوبية يمكن أن تسرع في اتخاذ القرار بشأن الاستثمارات المحتملة، حسبما نشرته وكالة يونهاب.

حكم على «لي»، وريث سامسونج بالسجن عامين ونصف

وحكم على ” لي” ، وريث سامسونج، بالسجن لمدة عامين ونصف من قبل محكمة كورية في 18 يناير في إعادة محاكمة في قضية تقديم رشوة تتعلق بالرئيسة السابقة بارك كون -هيه وتم وضعه خلف القضبان مرة أخرى.

تم عزل وريث سامسونج لمدة أربعة أسابيع في مركز احتجاز

وبسبب قواعد كوفيد-19 في البلاد، تم عزل وريث سامسونج لمدة أربعة أسابيع في مركز احتجاز، خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق تداولات الإثنين على أداء متأرجح لمؤشراتها

وتم السماح فقط للزيارات القانونية إلى وريث سامسونج، وكان على محاميه التحدث معه عبر هاتف السجن المحمول في غرفة بها حاجز زجاجي.

ومع استكمال وريث سامسونج فترة الحجر الصحي الإلزامي أمس الإثنين، وتخفيف الدولة لمستوى التباعد الاجتماعي الخاص بكوفيد-19، يمكن لمحاميه الآن مقابلته وجهًا لوجه في غرفة زيارة مع بيئة اتصال أفضل.

سيتم السماح لوريث سامسونج بمقابلة عائلته ومسؤولي الشركة غدا الأربعاء

وسيتم السماح لوريث مجموعة سامسونج بمقابلة عائلته ومسؤولي الشركة اعتبارًا من الأربعاء.

وقال مراقبون إنه من المتوقع أن يقوم الموظفون التنفيذيون في سامسونج بزيارة “لي” ومناقشة خطط الاستثمار معه في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 11-2-2021

وتقوم شركة سامسونج للإلكترونيات بمراجعة خططها الاستثمارية في مجال صناعة أشباه الموصلات.

وتقوم أكبر شركة منتجة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم حاليًا ببناء خط إنتاج جديد للرقائق في جنوب العاصمة الكورية سوول  وتدرس استثمارات في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لمشروع مصنع الرقائق الجديد الخاص بها، يقال إن سامسونج للإلكترونيات تبحث في مواقع متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أريزونا ونيويورك وأوستن ، تكساس ، حيث تدير بالفعل مصنعًا مخصصا لشبه الموصلات.

ورثة سامسونج مطالبون بدفع ضريبة تركات ضخمة

ويتعين على ورثة سامسونج دفع ضريبة تركات ضخمة بعد وفاة رئيس المجموعة لي كون-هي في أكتوبر من العام الماضي.

اقرأ أيضا  إجمالي تقييم شركة تعليم المرتقب طرحها بالبورصة يبلغ «4.5 - 5» مليارات جنيه

وتشير التقديرات إلى أن وريث سامسونج سيدفع أكثر من 11 تريليون وون (10 مليارات دولار ) كضرائب على الميراث لأصول أسهم رئيس المجموعة الراحل والتي تبلغ قيمتها حوالي 19 تريليون وون.

وبموجب القوانين ذات الصلة ، يتعين عليه الإبلاغ عن ضرائب الميراث ودفعها بحلول نهاية أبريل.

وسيتم إطلاق سراح لي في يوليو 2022 ، ما لم يتم منحه عفوًا أو تخفيفًا.

في الشهر الماضي ، قالت شركة سامسونج للإلكترونيات إن الشركة ستستخدم أموالها بنشاط لمتابعة صفقات الاندماج والاستحواذ في السنوات الثلاث المقبلة.

وجاءت آخر صفقة اندماج واستحواذ كبيرة لعملاق التكنولوجيا في عام 2016 عندما استحوذت على عملاق السيارات هارمان إنترناشونال إندستريز ومقرها الولايات المتحدة مقابل 8 مليارات دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

«عائلة طاهر» تؤسس «دوانا مصر» باستثمارات أولية مليار جنيه

مصطفى طلعت 10:22 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

خبراء يفسرون سر حمى عروض الشراء المفاجئة بالبورصة المصرية

منى عبدالباري 7:12 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

الأسهم الأوروبية ترتفع الأثنين بقيادة شركات الموارد الرئيسية

أيمن عزام 11:37 م, الأثنين, 15 فبراير 21

البورصة المصرية تختبر مستوى 11400 نقطة.. وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة

مصطفى طلعت 8:47 م, الأثنين, 15 فبراير 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021

المال - خاص 7:39 م, الأثنين, 15 فبراير 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-2-2021

رجب عزالدين 5:58 م, الأثنين, 15 فبراير 21