من هي شركة «بروميتيون للإطارات إيجيبت» الراعي الرسمي الجديد للنادي الأهلي

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن شراكة استثمارية جديدة مع « شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت » الشركة العالمية الوحيدة لتصنيع إطارات النقل الثقيل و الاوتوبيسات في مصر، لتصبح « بروميتيون للإطارات إيجيبت » الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات.

وتنشر المال في التقرير التالي أبرز المعلومات عن شركة بروميتيون للاطارات إيجيبت:

تعد مجموعة بروميتيون للإطارات واحدة من اهم الكيانات العالمية في مجال الاطارات.

وتمتلك المجموعة أربعة مصانع (مصنعان في البرازيل، مصنع في مصر، ومصنع في تركيا) وثلاثة مراكز للأبحاث في (إيطالياوالبرازيل وتركيا) ومركز تطوير واحد في مصر

وتضم مجموعة بروميتيون أكثر من 7,700 الاف موظف في جميع القارات الخمس

وتعمل بروميتيون في مصر منذ التسعينيات، وتصل مساحة المصنع إلى 300 ألف متر مربع ، في الإسكندرية ويشمل جميع مراحلصناعة الإطارات التي تصل إلى 5 مراحل رئيسية .

وتقوم بروميتيون بتصدير 50% من إنتاجها إلي عدة أسواق، تستحوذ السوق الأوربية علي النسبة الأكبر من الصادرات ، تليهاالأسواق العربية ، والأفريقية .

وتركز الشركة على تعزيز نهج العلامات التجارية المتعددة والمنتجات المتعددة، مما يزيد من إتقانها الميكانيكي ،مع محفظة منتجاتتتضمن علامات منها PIRELLI وFORMULA وPHAROS، بالإضافة إلى العلامات التجارية ANTEO وTEGRYS وERACLE.

وكان أنطونيو دولجيتا، العضو المنتدب لشركة بروميتيون الرائدة في مجال صناعة إطارات الشاحنات والأتوبيسات، أن إجمالي استثماراتالشركة في السوق المصرية بلغ 200 مليون دولار منذ عام 1999 وحتي الآن.

وأوضح دولجيتا في احتفالية مؤخرا بمناسبة مرور 25 عاما علي وجودها بمصر أن شركته تنتج نحو مليون إطار سنويا وتعد الأكبر فيالسوق المصرية، وتصل حصتها السوقية من هذا القطاع نحو 35% منه، لافتا إلي خطة مستمرة لزيادة الإنتاجية والاستثمارات بنسبةتصل إلي 4% العامين المقبلين.

وأشاد دولجيتا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، لافتًا إلي أثاره الإيجابية على تنميةالاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية إلي السوق المحلية.

وتوقع دولجيتا نمو الطلب علي إطارات الشاحنات والأتوبيسات بين 3% إلى 4 في مصر خلال العامين المقبلين، وذلك نتيجة لزيادةالإنشاءات والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة الآن.