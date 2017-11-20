من هو مكاريوس الذي نال السيسي قلادته في قبرص؟

سلوى عثمان قام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة مكاريوس الثالث أرفع وسام يمنح في قبرص ، وخلال السطور القادمة سنتعرف على مكاريوس الذي سميت أرفع قلادات قبرص باسمه مكاريوس الثالث هو اسم الرئيس الأول لجمهورية قبرص،وقد كان قبل استقلال البلاد عن بريطانيا

سلوى عثمان

قام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة مكاريوس الثالث أرفع وسام يمنح في قبرص ، وخلال السطور القادمة سنتعرف على مكاريوس الذي سميت أرفع قلادات قبرص باسمه

مكاريوس الثالث هو اسم الرئيس الأول لجمهورية قبرص،وقد كان قبل استقلال البلاد عن بريطانيا و توليه رئاسة بلاده كبيرا لأساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية ، وأكبر دعاة الوحدة مع اليونان ، ولم يكن منصبه الديني حائلا أمام شنه لحرب عصابات عنيفة ضد الإحتلال البريطاني ، ليصبح بعد استقلالها أول رئيس لها منذ عام 1955 وحتى وفاته عام 1977 .

و كان مكاريوس قد قام في عام 1950 بتنظيم استفتاء برعاية الكنيسة في شهر يناير من عام 1950 عبر فيه القبارصة اليونانيون عن رغبتهم بتحقيق الوحدة مع اليونان وذلك بنسبة 96 % ، وذلك ضد محاولات ضمها لتركيا .

وجراء هذه التحركات التى قادها مكاريوس ، أعلنت بريطانيا حالة الطوارئ في الجزيرة عام 1955 ، فتم نفيه إلى جزيرة سيشل لكن أطلق سراحه بعدها بعام واحد

وفي عام 1959 اجتمع الأتراك واليونانيين فى زيورخ بسويسرا وتوصلوا لإتفاق يقضي بأن تصبح قبرص دولة مستقلة ، ووافقت بريطانيا على هذا الإتفاق ،ونالت قبرص استقلالها في 16 أغسطس عام 1960 بمقتضى دستور وضعته كل من بريطانيا واليونان وتركيا بموافقة قادة القبارصة الأتراك واليونانيين

وبعد الاستقلال تم إنتخاب مكاريوس كأول رئيس لجمهورية قبرص فى 13 ديسمبر 1959 ، وكانت فترته الرئاسية مليئة بالأحداث والإضطرابات على الصعيد السياسي والحربي ، ففي عام 1963 اقترح ثلاثة عشر تعديلا للدستور ، وهو ما عارضه قادة القبارصة الأتراك باعتبار ان هذه التعديلات ستؤدي إلى سلبهم حقوقهم وضماناتهم الدستورية ، ووصلت الازمة إلى ذروتها وحدوث قتال بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك ، حتى قامت الأمم المتحدة لحفظ السلام قواتها عام 1964 ، وبعد هدوء الأوضاع عادت للاشتعال مرة آخري فى عام 1967 ، ثم عقد القبارصة اليونانيين والأتراك محادثات فى عام 1974 للوصول لإتفاق حول الدستور ، ورغم حدوث تقدم إلا أن الخلافات ظلت قائمة

, في يوليو 1974 أطاحت قوات الحرس الوطنى بقيادة الضباط اليونانيين بالرئيس مكاريوس الذي فر على إثر ذلك من قبرص وخلفه في الرئاسة الناشر الصحفي نايكوس سامسون، ولكنه استقال بعد أسبوع واحد، وتولّى مهام الرئاسة بعده غلافكوس كلرديس رئيس مجلس النواب القبرصي .

وفي هذه الفترة قامت تركيا فجأة بغزو الجزء الشمالى من قبرص ، كما عاد القتال بين الأتراك والقباصة اليونايين ، وفر آلاف اليونانيين القبارصة إلى جنوب غربي قبرص ، وأدت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى وقف القتال في أغسطس، وعاد مكاريوس إلى قبرص رئيسًا للدولة في أواخر عام 1974، الا أنه توفي عام 1977 .

هذا التاريخ الحافل للرئيس مكاريوس كان جزءا مهما منه مرتبطا بمصر عبد الناصر التي كانت من أوائل الدول التى اعترفت بالجمهورية القبرصية منذ عام 1960 ، وكان عبد الناصر هو من شجع على توطيد العلاقات المصرية القبرصية من خلال استقباله للانبا مكاريوس الثالث عام 1963 واقام له حفل عشاء تكريما لدعمه ولمطالبة قبرص لحريها واستقلالها .

ولم تنتهى العلاقات بعد وفاة عبد الناصر ، بل أن الرئيس محمد أنور السادات أيضا قام باستقبال مكاريوس فى عام 1974 ، وكان داعما لاستقلال قبرص فى عدة محافل دولية ، وقام في مؤتمر تأييد شعب قبرص عام 1976، بالإعلان عن دعمه الكامل لتحرير واستقلال جزيرة قبرص، وضمان حقوق اللاجئين واحترام حقوق الديمقراطية لكل القبارصة