من هو محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى الجديد

وافق مجلس النواب قبل قليل على تعديل وزارى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وشمل التعديل وزير الإنتاج الحربى، باختيار المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب وزير الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بديلًا للمهندس محمد أحمد مرسى،

أعلن محمد بكر، المتحدث الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى، أن المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى كان قد شغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب حتى تاريخ تعيينه وزيرًا للدولة للإنتاج الحربى، وذلك خلفًا للدكتور المهندس حسن أحمد عبد المجيد، الذى وافته المنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020.

كما شغل “صلاح الدين” منصب مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة من 4/8/2020 حتى 15/11/2020، وشغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذا مساعدًا لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة.

وإلى السيرة الذاتية للوزير الجديد:

• رتبــــــــــــــــــــة: لــــــواء

• اســــــــــــــــــــــم: محمد محمد صلاح الدين مصطفى

• تاريــــخ الميـــلاد: 6/9/1960

• تاريـــخ التخـــرج: يوليو 1983

• الحالة الاجتماعية: متزوج

• التأهيـــــــل:

• بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)

• بكالوريوس العلوم العسكرية

• النوط/الوسام/الميدالية:

• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى

• نوط الخدمة الممتازة

• ميدالية 25 يناير

• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

• الوظائــــــف:

• قائد ورشة لواء مظلات 1986

• قائد ورشة محطة مركبات 1998

• قائد ورشة فرعية مركبات 2000

• كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003

• قائد ورشة مركبات جيب 2005

• مساعد مدير المركبات للتسليح 2009

• نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016

• رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع

• مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع

• مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي

• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

• الدورات/المؤتمرات/المأموريات/الزيارات:

• دورة MMC بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة (3 أسبوع)

• دورة جودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

• حضور مؤتمرات/مأموريات علمية/زيارات مصانع بالخارج لكل من (إيطاليا- أمريكا- إنجلترا- ألمانيا- فرنسا- روسيا- الصين- البرازيل- النمسا- كرواتيا- الإمارات- السودان)

• تم التعيين كعضو بمجالس إدارات بعض شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.