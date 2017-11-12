من هو رفاعي الدسوقي الذي تشبه به شيكابالا وتفاعل معه الجميع ؟

حسين رجب ما إن مرر تريزيجيه من الجهة اليمنى كرة عرضية بعيدا عن رقابة الدفاع الغاني علي ملعب "بابا يارا" بمدينة كيب كوست مساء اليوم الأحد، إلا واستلمها اللاعب شيكابالا وسددها قوية عن يسار حارس منتخب غانا، هدف مصر الأول…

حسين رجب





ما إن مرر تريزيجيه من الجهة اليمنى كرة عرضية بعيدا عن رقابة الدفاع الغاني علي ملعب “بابا يارا” بمدينة كيب كوست مساء اليوم الأحد، إلا واستلمها اللاعب شيكابالا وسددها قوية عن يسار حارس منتخب غانا، هدف مصر الأول في الدقيقة 61، وهدفه الدولي الأول مع الفراعنة.





هذا الهدف، لم يمنح شيكابالا فقط، احتفاءً كبيرا به على مواقع التواصل الاجتماعي، بل دفعه ليجدد صرخة الفنان محمد رمضان الشهيرة في مسلسله “الأسطورة”، عندما قال مدافعا عن تاريخ أخيه الذي قتل ظلما وغدرا “رفاعي الدسوقي ماماتش”.





الفهد الأسود شيكابالا، استدعى الصرخة مجددا عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “رفاعى الدسوقى ماماتش”





وهذه العبارة الشهيرة في مسلسل الأسطورة يستخدمها كثيرون في مواقع التواصل والأحاديث اليومية في التعبير عن انتزاع حقوقهم التي ضاعت عليهم لأسباب كثيرة.





لم تمر ساعتان على تغريدة رفاعي الدسوقي ابن الملاعب المصرية حتي أعاد نشرها أكثر من 7 آلاف مغرد، وأعجب بها أكثر من 16 ألف متابع لحسابه.





وداعب اللاعب مؤمن زكريا شيكابالا بصورة للفنانة فردوس عبد الحميد التي كانت تؤدي في مسلسل الأسطورة أما لرفاعي، وهي تعبر عن سعادته به ، في إشارة لفرحة زكريا هو الآخر بشيكابالا، المحترف في صفوف فريق الرائد السعودي.





شيكابالا الذي قد يرى نفسه ظلم رياضيا ويتفق معه آخرون في ذلك، كتب له المحلل الرياضي ياسر أيوب، معلقا على تغريدته قائلا: “سعيد بهدف شيكابالا لمنتخب مصر فى مرمى غانا”.





وأضاف أيوب: “سعيد بأصحاب المواهب فى أى مكان ومجال حين يأتون من بعيد يبحثون من جديد عن حقوق لهم كادت تضيع.. ويستردون مرة أخرى مكانة تليق بهم”.

وشيكابالا ربما يفتح له هدفه الدولي الأول مع الفراعنة فرصة اللحاق بالمنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018 لتتأكد أسطورة أن “رفاعي الدسوقي –الفهد الأسود- لم يمت بالفعل”.



وصعد مؤخرا منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 27 عاما وكانت مباراة اليوم تحصيل حاصل.



