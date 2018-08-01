من هو خافيير أجيرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر

على المصرى:أسند الاتحاد المصرى لكرة القدم، مهمة تدريب منتخب مصر الأول، للمكسيكى خافيير آجيري أوناينديا "59 سنة"، المولود فى العاصمة مكسيكو، بعقد مدته أربع سنوات، تنتهى بنهاية كأس العالم "قطر 2022"، ويحق للجبلاية فسخ التعاقد معه فى حالة فشله بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2019".و

على المصرى:



أسند الاتحاد المصرى لكرة القدم، مهمة تدريب منتخب مصر الأول، للمكسيكى خافيير آجيري أوناينديا “59 سنة”، المولود فى العاصمة مكسيكو، بعقد مدته أربع سنوات، تنتهى بنهاية كأس العالم “قطر 2022″، ويحق للجبلاية فسخ التعاقد معه فى حالة فشله بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية “الكاميرون 2019”.

وتولى أجيرى مسئولية تدريب باتشوكا ومنتخب المسكيك، وأربعة أندية إسبانية “أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول”، بالإضافة لتدريب منتخب اليابان، ونادى الوحدة الإماراتى، وحقق الدورى المسكيكى مرتين، وبطولة الكونكاكاف، وكأس الإمارات وكأس الخليج العربى مرة واحدة.

وخاض المدرب الجديد لمنتخب مصر، 527 مباراة، حقق 221 انتصار، و124 تعادل، و182 هزيمة، بنسبة فوز 41.93%، وسجلت فرقه 752 هدفًا، واستقبلت شباكها 649 هدفاً، و1.74 سنة هو متوسط تدريبه للفريق الواحد طوال مسيرته.