من هو حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي أعتذر عن منصبه.

ويشغل حسن عبد الله حاليا رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي وشغل سابقا العديد من المناصب منها منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في “البنك العربي الإفريقي الدولي” كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في هونغ كونغ والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفاءً لمصر”.

كما عمل عضوً في مجلس إدارة “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في باريس “وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة” ، “المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة”، “البنك المركزي المصري”، وشركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” ، شركة تعبئة “كوكا كولا مصر”، شركة “انديفور مصر ، والشركة “المصرية للاتصالات”.

بدأ العمل عام 1982 في “البنك العربي الإفريقي الدولي” في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من “الجامعة الأميركية في القاهرة”، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.