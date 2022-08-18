من هو حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي أعتذر عن منصبه.
ويشغل حسن عبد الله حاليا رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي وشغل سابقا العديد من المناصب منها منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في “البنك العربي الإفريقي الدولي” كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في هونغ كونغ والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفاءً لمصر”.
كما عمل عضوً في مجلس إدارة “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في باريس “وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة” ، “المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة”، “البنك المركزي المصري”، وشركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” ، شركة تعبئة “كوكا كولا مصر”، شركة “انديفور مصر ، والشركة “المصرية للاتصالات”.
بدأ العمل عام 1982 في “البنك العربي الإفريقي الدولي” في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من “الجامعة الأميركية في القاهرة”، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.