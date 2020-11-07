من هو جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن هو واحد من السياسيين الأمريكيين البارزين خلال العقود الخمسة الماضية، حيث كان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلوار منذ عام 1973 وحتّى تنصيبه نائباً لرئيس الولايات المتّحدة في العام 2009.

نجح المرشح الديمقراطي جو بايدن في الفوز بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، متفوقا على نظيره الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات ساخنة شهدت جدلا واسعا طوال عملية فرز الأصوات حتى الإعلان عن الفائز اليوم السبت.

جو بايدن هو واحد من السياسيين الأمريكيين البارزين خلال العقود الخمسة الماضية، حيث كان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلوار منذ عام 1973 وحتّى تنصيبه نائباً لرئيس الولايات المتّحدة في العام 2009.

ولادته

وُلد جو بايدن في العشرين من نوفمبر من العام 1942 بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهو أحد أعضاء الحزب الديموقراطيّ الأمريكيّ، كما أنّه المواطن الذي شغل منصب نائب رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة خلال فترة رئاسة باراك أوباما.

مناصبه السياسية

شغل بايدن العديد من المناصب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه عمل أستاذاً في جامعة بنسلفانيا خلال السنوات الأخيرة أيضًا، وشغل بايدن منصب قنصل أمريكا في نيوكاسل منذ العام 1970 وحتّى العام 1972م، وأصبح بايدن سيناتوراً في العام 1973، ويعد الرجل أكثر مواطن شغل منصب سيناتور في أمريكا حتّى الآن.

بدايته المهنة

بدأ بايدن بالتدرب في مجال القانون في العام 1969، ولم يتوقّف عن العمل السياسي منذ ذلك الوقت وحتّى الآن، وشغل بايدن كافّة المناصب التالية خلال مسيرته المهنيّة:

• قنصل نيوكاسل منذ عام 1970 وحتى العام 1972.

• سيناتور في الولايات المتّحدة منذ العام 1973.

• شغل بايدن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في الكونجرس الأمريكي رقم 101.

• وصل بايدن إلى منصب رئيس لجنة مجلس الشّيوخ الأمريكيّة القضائيّة للجريمة والمخدّرات.

• شغل منصب رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ منذ عام وحتّى العام 1995.

• قام باراك أوباما باختيار جوزيف بايدن نائباً له أثناء فترته الرئاسيّة منذ عام 2008 وحتّى العام 2017.

• عمل بايدن أستاذاً جامعيّاً في جامعة بنسلفانيا منذ العام 2017.

أهم توجهات بايدن الداخلية

هناك العديد من المواقف لـ جو بايدين على الصّعيد الداخلي للولايات المتّحدة الأمريكيّة، وفيما يأتي بعضاً من أبرز هذه المواقف:

• كان جوزيف بايدن أحد المؤيدين لبناء الجدار بين الولايات المتّحدة الأمريكيّة والمكسيك.

• رفض بايدن منح رخصة القيادة للمهاجرين هجرة غير شرعيّة إلى الولايات المتّحدة منذ العام 2007.

• يُعدّ بايدن واحداً من السيّاسيّين الذين يدعمون التّعليم الجامعي المجاني.

• قام بايدن بتقديم قانون العنف ضدّ المرأة، وتمّت الموافقة على هذا القانون في العام.

أهم توجهات بايدن الخارجية

• عارض بايدن دخول الولايات المتّحدة الأمريكيّة في حرب الخليج في العام 1991.

• دعى بايدن إلى تدخل أمريكا في حرب البوسنة التي استمرت منذ العام 1994وحتى العام 1995.

• وافق بايدن على غزو أفغانستان في العام 2001.

• صوّت بايدن لقرار حرب العراق في العام 2003 إلّا أنه عارض إرسال المزيد من القوّات الأمريكيّة إلى العراق عام 2007م.

• يُعدّ بايدن أحد المؤيّدين إلى تقسيم العراق بين السنّة والشيعة والأكراد.

• يؤيد جو بايدن تقسيم فلسطين إلى دولتين بينها وبين الكيان المحتل.