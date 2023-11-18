من هو إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، قرارًا بتعيين إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

القرار جاء بعد يوم من إعلان رئاسة الوزراء إقالة المهندس أيمن حسام الدين، الرئيس السابق للجهاز، بشكل مفاجئ، والذي كان من المقرر أن تنقضي مدة رئاسته العام المقبل.

ومن المنتظر أن يباشر إبراهيم السجيني أول أيام عمله بالجهاز غدًا الأحد.

أبرز المعلومات عنه

عام 1987 حصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا، وتقلد العديد من المناصب كان من بينها عمله كمساعد لوزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال 2021- 2022، بالإضافة إلى رئاسته لسلطة التحقيق المصرية.

لديه العديد من الخبرات المكتسبة على مدار سنوات طويلة والتي تؤهله لقيادة جهاز حماية المستهلك، من بينها قيامه بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بعد 7 أعوام مرو على عضويته به.

بالإضافة إلى عمله كمحكم دولي لتسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية.

تولى رئاسة جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من عام 2011؛ حتى 2017.

كما قدم مجموعة كبيرة من المحاضرات والدورات التدريبية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.