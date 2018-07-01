من هو أشرف الضبع الذى يحاول اقتناص رئاسة المقاصة ؟

شريف عمر: تزايد فى الفترة الأخيرة بداخل أروقة سوق المال، الحديث عن أشرف الضبع، بعد أن تقدم بأوراق ترشحه لاقتناص رئاسة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، أمام الرئيس التاريخى للشركة اللواء محمد عبدالسلام. وبمرور الأيام، بات الضبع المرشح الوحيد…



شريف عمر:

تزايد فى الفترة الأخيرة بداخل أروقة سوق المال، الحديث عن أشرف الضبع، بعد أن تقدم بأوراق ترشحه لاقتناص رئاسة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، أمام الرئيس التاريخى للشركة اللواء محمد عبدالسلام.

وبمرور الأيام، بات الضبع المرشح الوحيد حاليا لمنصب رئيس الشركة، بعد أن تقدم خلال الأسبوعين الماضيين بالعديد من التظلمات أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، لإبعاد عبدالسلام عن الانتخابات، كما وصل الأمر للجوء للقضاء الإدارى للطعن على قرار الرقابة المالية بقبول أوراق عبدالسلام فى الانتخابات، رغم مخالفة القانون، للجمع بين مناصب تنفيذية فى أكثر من شركة بخلاف مصر المقاصة، إلى أن قررت المحكمة، مساء أمس، إبعاد عبدالسلام عن الانتخابات.

وبالبحث عن السيرة الذاتية للضبع، فالأخير حاصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، وتولى مناصب إدارية بداخل الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أن يستقيل منها ويتولى مناصب تنفيذية أخرى بشركتى العقارية للبنوك الوطنية، والنصر للأعمال المدنية، وحالياً أصبح متفرغاً من أجل المنافسة على انتخابات المقاصة.

وخلال الدورات الثلاث الماضية لانتخابات المقاصة، كان الضبع عضوأً رئيسيا، ففى انتخابات 2012 دخل الضبع لمنافسة عبدالسلام فى الانتخابات، ولم يحصل إلا على أصوات ضئيلة للغاية، وفى الانتخابات التالية بعام 2015، تقدم بأوراق الترشح، إلا أن هيئة الرقابة المالية فى عهد رئيسها السابق شريف سامى، قررت إبعاده لعدم توافر الشروط، وعاد من جديد للمنافسة على الانتخابات الحالية.

أما محمد عبدالسلام، فيملك تاريخاً كبيراً فى مجال سوق المال بمختلف أروقتها، وشغل منصبي رئيسى بورصتى القاهرة والإسكندرية مرتين، الأولى من 2004 إلى 2005، والثانية فى مارس 2011 وحتى سبتمبر 2011 بعد ثورة يناير، وكان صاحب القرار الجريء بعودة التداول من جديد فى البورصة، بعد غلقها نحو شهرين بسبب الأوضاع الأمنية.

ويشغل عبدالسلام رئاسة شركة مصر المقاصة منذ عام 1992 وحتى الآن، ونفذ أول نظام آلي مصري للتداول في سوق المال المصرية والذي استمر العمل به حتى مايو 2001، وتقلد العديد من المناصب، ومنها رئاسة شركة النيل لتكنولوجيا نشر المعلومات، وعضوية هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وصندوق حماية المستثمر، والمدير التنفيذى للبورصات العربية، والأفريقية، بجانب مناصب استشارية أخرى بسوق المال.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أقرت أمس إبعاد عبدالسلام من الانتخابات، بعد قبول الطعن المقدم من منافسه الوحيد الضبع، والمتضمن مخالفة عبدالسلام شروط الترشح، وهو ما شكل صدمة لكل أروقة سوق المال، خاصة أن عبدالسلام يعتبر المؤسس التاريخى لمصر المقاصة، كما أنه يدير الشركة منذ عشرات السنوات.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ”المال”: المؤكد أن عبد السلام سيتقدم باستشكال لإيقاف حكم القضاء الإدارى السابق، صباح الإثنين، ولكن لن يتم البت فيه قبل إجراء الانتخابات، والمقرر فتحها غدا فى تمام العاشرة صباحاً، بما يعنى استكمال الانتخابات، مع قصر التصويت على مقعد رئيس الشركة على أشرف الضبع فقط.

وتابعت المصادر: فى حال حصول الضبع على 50% من الأصوات بالإضافة إلى صوت واحد إضافى، سيفوز بمنصب رئيس الشركة، ولا وجود هنا للتزكية، وفقاً للقرار الأساسى المنظم لعمل المقاصة.