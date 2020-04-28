من هم المستحقين لمكافأة صرف منحة العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد (مستند)

تتراوح قيمتها بين 500 و 1000 جنيه

حصلت بوابة “المال” على منشور إداري صادر عن هيئة البريد يوضح كلا من الفئات الوظيفية المستحقة المكافأة التشجيعية من صرف منحة العمالة الغير منتظمة عبر مكاتب البريد .

وبحسب المنشور، فإنه سيتم منح العاملين بالمكاتب البريدية من موظفي خدمة العملاء ومدراء المكاتب وموظفي الأمن ومعاوني الخدمة، ومسئولي الدعم الفني المختص بالتجهيز التكنولوجي، إلي جانب مندوب الخدمات الموزعين ، وجميع العاملين بالخزن ورؤساء المجموعات والمفتشين مكافأة بقيمة ألف جنيه بشرط الانتظام في العمل لمدة 27 يوما خلال الفترة من 17 مارس حتي 30 أبريل طبقا للفئة الوظيفية.

بينما يمنح جميع العاملين في إدارات المناطق والقطاعات البريدية والمحاور والقطاعات المركزية ، كافة رؤساء الأقسام ومديرو الإدارات ومساعدة ونواب المدراء العموم والمديرين العموم ورؤساء القطاعات ومساعديهم الذين انتظموا في العمل من 14 إلى 26 يوما خلال الفترة المذكورة مكافأة بقيمة 500 جنيه.

وسيتم إعداد كشوف بأسماء المستحقين واعتمادها من رؤساء المحاور والقطاعات المركزية ورؤساء القطاعات البريدية يليها إتمام عملية الصرف عن طريق أقسام الأجور والمرتبات المختصة