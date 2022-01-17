رياضة

من ليفاندوفسكي الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم  

تفوق النجم البولندي على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان
دينا مجدي 11:57 م, الأثنين, 17 يناير 22 11:57 م, الأثنين, 17 يناير 22

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فاز اليوم الاثنين اللاعب البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 ليحافظ على الجائزة للعام الثاني على التوالي

وتفوق النجم البولندي على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية الموازية للقب الفيفا، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. 

وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني لبايرن الموسم الماضي، وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف بموسم واحد. 

وذكرت قناة سكاى نيوز أن ليفاندوفسكي كسر الرقم القياسي عندما أحرز هدفه 41 بالجولة الأخيرة، ليتفوق على الراحل جيرد مولر.  كما كسر اللاعب البولندي البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني.

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 وبلغ رصيد اللاعب البولندى روبرت ليفاندوفسكي 43 هدفا، متفوقا بهدف واحد على رقم مولر الذى ظل محتفظا به منذ 1972. وأحرز روبرت ليفاندوفسكي “ليفا” 69 هدفا في 59 مباراة مع فريق بايرن الألمانى منتخب بلاده بولندا خلال عام 2021.

 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ حوالى 10 أيام القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم في 2021. 

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 وضمت القائمة المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج قبل أسابيع الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول”.

 وتمنح مجلة فرانس فوتبول الرياضية الفرنسية جائزة الكرة الذهبية كل عام لأفضل لاعب بالعام والتى نالها ليونيل ميسي للعام الماضى. 

وأعلن الفيفا إنه سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة بحفل بمقر الفيفا بمدينة زوريخ في 17 يناير. 

وجاء اختيار المرشحين الثلاثة بين 11 لاعبا كانوا في القائمة الأولية، قبل إعلان القائمة النهائية منذ حوالى 10 أيام. 

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ويتصدر اللعب المصرى محمد صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفا. 

وتفوق النجم المصرى محمد صلاح بفارق 6 أهداف على زميله البرتغالي ديوجو جوتا ليدخل ضمن القائمة النهائية لقائمة الفيفا. 

وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب في 2021 جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي والمتصدر الحالي للبطولة. 

واشترك بالقائمة النهائية أيضا ربرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2020، وتوماس توخيل مدرب تشلسي بطل دوري أبطال أوروبا. 

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بقلم دينا مجدي

كاتبة وصحفية بجريدة المال، حاصلة على بكالريوس إعلام من الجامعة البريطانية في مصر، قسم الإذاعة والتليفزيون، مذيعة ومراسلة

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