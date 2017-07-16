من لا يجلس للتفاوض.. تستبعده قائمة الطعام

على مدى القرنين الماضيين، ويمثل الشرق الأوسط منطقة نفوذ تقليدية- بلا منازع تقريبًا- لأوروبا، ذلك قبل أن تتناوب الإقليم عقب الحربين العالميتين.. القوى العظمى الصاعدة والناشئة بسيان.. خصماً من الدور الأوروبى الذى اكتفى بكونه عملاقاً اقتصادياً وقزماً سياسياً- كما يقال- ولتتضاعف إحباطات دول الاتحاد الأو

على مدى القرنين الماضيين، ويمثل الشرق الأوسط منطقة نفوذ تقليدية- بلا منازع تقريبًا- لأوروبا، ذلك قبل أن تتناوب الإقليم عقب الحربين العالميتين.. القوى العظمى الصاعدة والناشئة بسيان.. خصماً من الدور الأوروبى الذى اكتفى بكونه عملاقاً اقتصادياً وقزماً سياسياً- كما يقال- ولتتضاعف إحباطات دول الاتحاد الأوروبى منذ الأزمة المالية 2008.. مرورًا بقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد 2016.. وليس انتهاء بإعراض الرئيس الأميركى «ترامب» 2017 عن دعم أوروبا، الأمر الذى بات أشبه بالناقوس ينبه الأوروبيين إلى مزالق الخطر المحدقة بهم وبأفول الاتحاد الذى يجمعهم، ولينشط من ثم فى الأشهر القليلة الماضية محور برلين – باريس.. سعياً لبناء نظام أوروبا من جديد، ربما على غير ترحيب كافٍ من دول أوروبية شرقية (المجر – بولندا).. لأسبابهم، والتى بلغ الفتور ببعضهم إلى احتمال الانسحاب من الاتحاد.

إلى ذلك السياق الأوروبى العام، من الطبيعى أن تتضاعف عن ذى قبل أهمية إقليم الشرق الأوسط.. بالنسبة لمساعى الاتحاد الأوروبى فى التخلص من حصاره.. وللصعود مجدداً، خاصة مع تزايد احتياجاتهم للطاقة (%26 من وارداته).. كما لتأكيد احتياجاتهم من الأمن (إذ تطوله الصواريخ متوسطة المدى)، ما يعنى أن دور أوروبا باق فى الشرق الأوسط طالما بقيت احتياجاتها – الأمن والطاقة- باقية فى الإقليم المتاخم.. الذى يرى بدوره فى أوروبا عاملاً لموازنة التعامل مع القوى الكبرى الأخرى من ناحية.. ولحاجته إلى الدور الأوروبى من ناحية أخرى فى المسائل التى تتعلق بوساطاته السياسية شرق البحر المتوسط (سوريا- لبنان- المسألة الفلسطينية).

وبالنسبة للمنظمة المغاربية- الأوروبية 5+5 شمال وجنوب البحر المتوسط، الأمر الذى بات يلح فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة (..)- أكثر من ذى قبل- على أهمية بذل أوروبا مساعيها لتسريع التحرك العسكرى (مالى – اليونيفيل- ليبيا… إلخ).. وحيث يصرح خبير عسكرى إيطالى بارز «اليساندر بوليتى» بأن «أووبا لن تصبح فريقا يحسب به حساب فى الشرق الأوسط إلا عندما تنتهج السياسة نفسها التى تنتهجها فى الاقتصاد.. وتتكلم لغة واحدة تعتمد إلى الجوانب العسكرية، تصب فى مصلحة الشرق الأوسط.. الساعى إلى وجود وسيط قوى، وربما بديل عن الولايات المتحدة التى تتهم دوما بالانحياز.. وعدم القبول شعبيا»، كما تكتب «الفورين بوليسى» أيضا حول نفس الموضوع 22 مايو الماضى.. عما اسمته المجلة «نواة جيش أوروبى تبصر النور.. توجّه ألمانيا دفته».. وحيث يدور بشأنه الخلاف بين «الفيدراليين» فى بروكسل الذين يرون أهميته وحيويته.. فيما ترفضه لندن (الموشكة على الخروج من الاتحاد) إذ تراه- وغيرها- ذريعة لمنافسة حلف «الناتو» (الموشكة لواشنطن أن تعطيه ظهرها)، إلا أن ألمانيا وتشيكيا ورورمانيا- بحسب المجلة- خطوا خطوات راديكالية وراء الأبواب المغلقة نحو ما يشبه جيشاً أوروبياً حين أعلنت هذه الدول دمجاً (تقريبياً) لقواتها المسلحة.

إلى ذلك، من المرجح تزايد دور أوروبا فى الشرق الأوسط مع ازدياد حاجتها للطاقة.. وللأمن (المهاجرين واللاجئين).. مع وجود جاليات مسلمة يثير بعضها القلاقل فى دول الاتحاد، كما ترغب دول الشرق الأوسط فى المقابل فى مشاركة أوروبا التجارية والاقتصادية.. وكوسيط سياسى ثبت صلاحيات أدواره العملية فى تهدئة العديد من أزمات المنطقة، قد تعوقها مشاعر إقليمية من إرث إمبريالى بغيض.. أو بسبب تدخلات من قوى كبرى.. تجد فى أطراف إقليمية وكيلة ما يعينها على وضع العصىّ فى دولاب المساعى الأوروبية.. التى ربما يصل الطموح المشترك بين الإقليمين المتتاخمين إلى تأسيس مشاركة تنظيمية قائمة على التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى والعسكرى.. حيث إن جلسوا معًا للتفاوض.. سوف تشملهم قائمة الطعام.