«من فرح إلى مآتم».. مصرع 12 شخصا في تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

تحول حفل زفاف إلى مأتم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، 2 منها ملاكى والأخرى أجرة “ميكروباص” بطريق 36، أمام الشركة الدولية، بالقرب من مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 9 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد ونزيف داخلي، واشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وتلقى اللواء جمال الغزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، اثنان ملاكى والأخرى أجرة “ميكروباص” بطريق 36 الحربي، أمام الشركة الدولية، بالتل الكبير.

وعلى الفور، تم الدفع بـ13 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتم الاستعانة بعدد من سيارات الإسعاف بمحافظة الشرقية، كون الطريق يربط حدود الإسماعيلية بالشرقية.

وانتقلت السيارات إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 12 شخصا وإصابة 13 آخرين بينهم نساء وأطفال، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى المستشفى العام، بينما تم نقل 4 متوفين إلى مستشفي القصاصين المركزى، و4 متوفين آخرين لمستشفي التل الكبير، وتوفي 4 أشخاص فور وصولهم لمستشفي الإسماعيلية العام.