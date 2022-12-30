من طفل حافي القدمين إلى عرش الكرة.. بيليه صاحب أول نجمة على قميص البرازيل

تخيل أن منافسات كأس العالم 1958 التي انطلقت آنذاك في السويد كادت أن تفقد أحد أهم اللاعبين الذين داعبوا كرة القدم عبر تاريخها، وذلك حال اعتمد نائب رئيس الاتحاد البرازيلي توصية طبيب نفسي باستبعاد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو والمعروف لاحقًا باسم بيليه من قائمة المنتخب.

ويُعد جواو كارفالايس أول طبيب نفسي يدخل عالم كرة القدم، والرجل الوحيد في البرازيل الذي عارض مشاركة بيليه في المونديال؛ بسبب نتائج لاعب سانتوس حينها في اختبارات ما قبل البطولة.

واجه المدرب فيسنتي فيولا اعتراضًا شديدًا من قِبل كارفالايس على اصطحاب بيليه لخوض منافسات السويد، مؤكدًا أن الفتى لم ينضج بعد، لكن المدرب البرازيلي ردّ على ذلك قائلاً: “قد تكون على صواب، إلا أنك لا تعرف شيئًا عن كرة القدم، وأنا رأيتُ كيف يلعب بيليه.

تخيل أنك تعارض مشاركة لاعب لم يكمل من عمره 17 ربيعًا قاد البرازيل لتحقيق لقب كأس العالم في صيف 1985، وسجل 6 أهداف خلال 4 مباريات فقط، من بينهما ثلاثية في مواجهة نصف النهائي وثنائية في المباراة النهائية ليكتب أول نجمة مونديالية على قميص البرازيل عبر التاريخ.

في وقت لاحق، علّق بيليه عن أساليب الطبيب قائلًا: كانت متطورة عن عصرها، أو سخيفة، أو كليهما.

رحلة بيليه في السويد 1958

استهلّ بيليه وجارينشيا البطولة من دكة البدلاء، لكن عقب التعادل المفاجئ دون أهداف مع إنجلترا – والذي كان أول تعادل سلبي في تاريخ كأس العالم – ظهر هذا الثنائي في التشكيلة الرئيسي لخوض المباراة الثالثة للبرازيل والتي جمعت منتخب السامبا مع الاتحاد السوفيتي.

استمرّ بيليه في الظهور على المستطيل الأخضر في السويد، وسجّل الهدف الوحيد لبلاده في مباراة ربع النهائي أمام ويلز، ومن ثم ثلاثية شخصية في شباك فرنسا في نصف النهائي، وثنائية في عرين السويد في موقعة الحسم.

ليتوج بعد ذلك بيليه كأصغر هداف وأصغر هداف ثلاثية شخصية وأصغر لاعب في النهائي وأصغر هداف في المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم.

وقال بيليه في الفلم الوثائقي: “عندما اتجهتُ إلى كأس العالم 1958 أعتقد الناس أنها ستكون تجربة يصعب عليّ تحملها، وأنها تنطوي على مسؤولية أكبر من اللازم. إلا أن الأمر لم يكن على هذا الشكل، لم أشعر بالقلق، أول هدف سجلته في شباك ويلز كان بمثابة لحظة مهمة، فقد كان الهدف الذي فتح الباب لمسيرتي”.

بيليه ثروة وطنية غير قابلة للاحتراف

بالنظر إلى أن أندية الإنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وريال مدريد حاولت ضمّ بيليه إلى صفوفها عام 1960، أعلنت الحكومة البرازيلية، في ظل حكم الرئيس جانيو كوادروس، أن هذا النجم هو بمثابة “كنز وطني رسمي” لمنع انتقاله إلى خارج البلاد.

بيليه لاعب بدرجة بطل قومي

قُتل ما بين مليون ومليوني شخص خلال الحرب الأهلية النيجيرية بين عامي 1967 و1970.

المذهل في القصة أن الطرفين المتحاربين وهما الحكومة النيجيرية وإقليم بيافرا الانفصالي توصلا إلى هدنة دامت 48 ساعة في عام 1969، من أجل متابعة مباراة جمعت بيليه وناديه سانتوس مع النسور النيجيرية والذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

نال فيه “الملك” مساندة وتصفيقاً من الجمهور طوال المباراة.

بيليه ورحلة طويلة مع الجوائز

في عام 1970 تم اختيار بيليه كأشهر شخص على هذا الكوكب قبل جون لينون والبابا بولس السادس، وبول مكارتني، ومحمد علي، وبول نيومان، والملكة إليزابيث الثانية، ونيل أرمسترونج، وإلفيس بريسلي، وكلينت إيستوود، وإليزابيث تايلور، وجون واين، وباربرا سترايسند.

بعد بضع سنوات، تم تصنيف العلامة التجارية “بيليه” على أنها ثاني أكبر علامة تجارية في العالم وفقًا لاستبيان وهي أكبر بشكل مذهل من شركات نفط وغاز وبنوك ومصنعي سيارات وشركات طيران وعمالقة اتصالات وكل شيء آخر إلا كوكاكولا.

كان بيليه ومحمد علي وجاكي روبنسون الرياضيين الوحيدين الذين ظهروا قي قائمة مجلة تايم التي الخاصة بأكثر 100 شخص أهمية في القرن عام 1999.

في نفس العام، كان بيليه واحدًا من تسعة رياضيين منحتهم اللجنة الأولمبية الدولية جائزة “رياضي القرن”، رغم عدم مشاركته مطلقًا في الألعاب الأولمبية بشكل مثير للدهشة، ومن بين اللاعبين الآخرين كارل لويس ومارك سبيتز وناديا كومانتشي، ثلاثة من أكثر الرياضيين انتصارًا في تاريخ الألعاب الأولمبية وستيفي جراف ومايكل جوردان.

كان بيليه هو أول من حقق جائزة لوريس لايفتايم أتشيفمنت في عام 2000.

وفاة بيليه

توفي الخميس 29 ديسمبر، أسطورة كرة القدم البرازلية بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن دخل أحد مستشفيات ساوباولو، في 29 نوفمبر الماضي؛ لإصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون.

ونشرت كيلي ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تظهر فيها يد الأسطورة البرازيلية الراحل.

وعلقت كيلي على الصورة: “كل ما نحن فيه بفضلك.. نحن نحبك بلا حدود”.

ومن جانبه، أعد نادي سانتوس خيمة ضخمة في ملعبه استعدادا لجنازة بيليه، إضافة إلى نعش ذهبي، وضعت عليه الكثير من الصور لأسطورة كرة القدم البرازيلية.