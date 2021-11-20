من شارع مصطفى كامل.. «الشريف» يطمئن مواطني الإسكندرية على جاهزية المحافظة للتعامل مع الأمطار (فيديو)

طمأن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف مواطني الإسكندرية على جاهزية المحافظة للتعامل مع الأمطار .

وأوضح أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان قد أمر بتخصيص بمليار و300 مليون جنيه لإصلاح شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية، وهو ما كان له الأثر الفعال هذا العام للتصدي لموجة الطقس السيء.

على الصعيد ذاته؛ أوضح الشريف أن استعداد المحافظة للنوات بدأ منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحي بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار.

وكان محافظ الإسكندرية، تفقد مساء السبت، شارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة التي يقوم بها المحافظ منذ الصباح الباكر لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وطمأن الشريف مواطني الإسكندرية إلى جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أنه جاري التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أول بأول.

وسبق أن قررت 10 محافظات بينها الإسكندرية تعطيل الدراسة الأحد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متنوعة الشدة في معظم المحافظات المصرية وخصوصًا الشمالية وحتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يصل عدد المحافظات المتوقع سقوط أمطار فيها إلى نحو 19 محافظة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ازدياد حدة الأمطار الرعدية على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.