من سن 18 حتى 59 عاما.. «الرقابة المالية» توافق على وثيقة تأمين دولارية للمغتربين

وافقت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على إصدار وثيقة “معاش بكره بالدولار”، كأحدث المنتجات التأمينية بالسوق المصرية، لتقديم خدمات متطورة، لتوفير الحماية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المغتربين على تحقيق أهدافهم، فضلًا عن توفر برنامج تغطية متكامل، مع إتاحتها لجميع المواطنين العاملين بالخارج، بداية من عمر 18 عامًا إلى 59، دون إجراء كشف طبي، بحد أدنى للقسط الوحيد 500 دولار، وأقصاه 10 آلاف دولار، للبوليصة الواحدة، خلال العام.

وقال الدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تثمّن طرح أول وثيقة تأمين للمصريين المقيمين بالخارج، لتعزيز مشاركتهم في نمو الاقتصاد القومي،

حيث تعد “معاش بكره بالدولار” أحدث المنتجات التأمينية بالسوق المصرية، والتي أطلقت لتقديم خدمات متطورة، لتوفير الحماية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم، فضلًا عن توفر برنامج تغطية متكامل.

وبيّن أن من أهم مميزات الوثيقة الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن التي يختارها المواطن، الذي يمكنه شراؤها في الخارج إلكترونيًّا عبر التطبيق المخصص لذلك.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج، والوثيقة الجديدة ضمن جهودها، لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد حرص الهيئة على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين، بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات الجديدة، لدعم تنافسية ورفع كفاءة الشركات، وسعيًا إلى اجتذاب الاستثمارات، لتعزيز قدرات صناعة التغطيات، لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية، لدعم تنافسية القطاع المصري، بمساعدة الشركات على زيادة حجم أعمالها، عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وكانت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي، قد أطلقا أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكره) للمصريين المقيمين بالخارج، ضمن فاعليات أقيمت بمقر هيئة الرقابة المالية،

بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك.