من «ست الودع» و«كرباج» إلى «6 لـ9».. مفردات جديدة في صناعة الغناء بتوقيع نجوم كبار

بمفردات جديدة في صناعة الغناء عاد بعض المطربين بعد فترة غياب طويلة للساحة الغنائية مثل النجمة سميرة سعيد والمطرب علي الحجار ، حيث طرحت سميرة أغنية جديدة بعد غياب ” كرباج” كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور .

وطرح علي الحجار أغنية بعنوان” أغنية “ست الودع” من ألبوم “بطلة حكاياتي” ، كلمات محمد العسيري، ألحان ممدوح صلاح، توزيع إسلام رفعت.

كذلك قدم النجم عمرو دياب أغنية جديدة” 6 ل 9 ” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحى وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم .

وعاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأغنية جديدة” حنيلي ” كلمات الشاعر الغنائي إسلام المصري، والموزع الموسيقي إسلام ساسو، وعاد بها بعد أزمته الأخيرة التي تم ايقافه فيها لمدة سنة من نقابة الموسيقيين .

كما عاد المطرب الشعبي طارق الشيخ بعد فترة طويلة بألبوم غنائي جديد ” ودوني البحر” انتاج مصطفى السويفي .

حسن دنيا : معظم نجوم الغناء يركزون على تقديم مرادفات جديدة

وأوضح الملحن حسن دنيا أن معظم نجوم الغناء أصبحوا يركزون على تقديم مرادفات جديدة هذه الفترة لجذب الجمهور لها.

وأضاف أن أغنية حماقي الجديدة جيدة وكذلك عمرو دياب من 6 لـ9 ليست رديئة فنيا.

وتابع قائلا إن موجة المهرجانات أصبحت تتراجع بقوة في السوق الغنائي مع ظهور وانتشار أغاني التراب المشتقة من الراب.

وأكدا كثير من فناني المهرجانات أصبحوا يقدمون أغنيات جيدة حاليا وابتعدوا عن طابع موسيقى المهرجانات، لكن أغنية حسن شاكوش الجديدة ليست جيدة.

أحمد الناصر : يجب عليهم الاهتمام بتسويق أغنياتهم بدرجة أكبر حتى تحقق انتشار

من جانبه يرى الملحن أحمد الناصر أن سبب عدم انتشار هذه الأغنيات الجديدة سواء سميرة سعيد أو علي الحجار هو عدم تقبل الجمهور لهذه النوعية من الأغنيات.

وأضاف للمال أن النجاح في النهاية رزق وحظ في نفس الوقت للمطرب، لكن يجب عليهم الاهتمام بتسويق أغنياتهم بدرجة أكبر حتى تحقق انتشار وتصل لقاعدة كبيرة من المستمعين

وأشار أيضا إلى أن أغاني المهرجانات لم تعد تجذب الجمهور حاليا مثل السابق، حيث أنها كانت موجة غنائية ظهرت في فترة معينة خطفت المستمع وانجذب لها لكن مع مرور الوقت أصبح يمل منها وعاد لسماع الأغنية العاطفية مرة ثانية.

صلاح عطية :هناك أغنيات تحقق نجاحا سريعا لكن سرعان ماينطفئ هذا النجاح

في السياق ذاته، أوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن أغنية سميرة سعيد الجديدة كرباج فيها تجديد موسيقي وستايل مختلف في الغناء وتحتاج لوقت لقياس مدى انتشارها مع الجمهور.

ونوه إلى أن هناك أغنيات تحقق نجاحا سريعا لكن سرعان ماينطفئ هذا النجاح، وأغنيات أخرى تحقق النجاح والانتشار الواسع بعد فترة زمنية معينة من طرح الأغنية.

وأكد عطية أن أغنيات عمرو دياب الأخيرة حتى لو لم ترض كثير من المستمعين إلا أنها تحقق استماع جيدا وتتصدر الترند وقت طرحها للدعاية الكبيرة التي تتوافر لتلك الأعمال الغنائية.

إسلام خليل : نجوم الغناء قاموا بأخذ مرادفات المهرجانات ووضعوها في أغنياتهم

بدوره قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إن نجوم الغناء قاموا بأخذ مرادفات المهرجانات ووضعوها في أغنياتهم مثل تامر حسني لجذب شريحة الجمهور الشعبي البسيط الذي يحب المهرجانات بالاضافة لجمهوره الذي يسمعه دائما.

وأضاف أن عمرو دياب فقام فقط بتغيير مرادفات أغنياته الأخيرة لكن ظل بنفس ايقاعه الغنائي ” ستايل ” خاص به

وأكد أن مطربي المهرجانات لايملكون قدرة مالية ولا إنتاجا فنيا ضخما أو دعاية كبيرة لإغنياتهم مثل نجوم الغناء الكبار المعروفين في السوق .

وأضاف موجة المهرجانات ستنتهي وهم أيضا سيختفون معها ، ولن يتبقى منهم سوى عدد قليل جدا.