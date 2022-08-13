من رئيسا للتجزئة في التجاري الدولي إلى وزيرا للسياحة والأثار .. من هو أحمد عيسى

شهد التعديل الوزاري الجديد تولي أحمد عيسى طه عيس أبو حسين منصب وزير السياحة والأثار قادما من البنك التجاري الدولي حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية.

وشغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي منذ عام 2016 وهو عضو لجنة الإدارة التنفيذية بالبنك التجاري الدولي ورئيس لجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وعضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة.

بدأ مسيرته المهنية عام 1993 وتقلد العديد من المناصب القيادية في البنك التجاري الدولي أهمها رئيس القطاع المالي، ورئيس إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي للسمسرة، وأيضاً العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي – سي أي كابيتال، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية بقطاع تمويل المؤسسات بالبنك.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كوربليس للتأجير التمويلي ، وتولي أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب،

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من جامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعين بعدها مباشرة كأول رئيس لإدارة التخطيط الاستراتيجي بالبنك.

واجتاز العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل وغيرها في مؤسسات تعليمية رائدة مثل: London Business School، Harvard، INSEAD، وأخرى في بنوك عالمية كبرى.