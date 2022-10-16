من دمياط حتى جمصة.. وزير النقل: الطريق الدولية الساحلية تضم 6 حارات في الاتجاه

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الطريق الدولية الساحلية ستصبح 6 حارات في المسافة من دمياط حتى (جمصة / المنصورة الجديدة) بطول 40 كم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اليوم الفريق مهندس كامل الوزير لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولية الساحلية في المسافة من دمياط حتى (جمصة / المنصورة الجديدة) بطول 40 كم، ورافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، وفي اطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولية الساحلية من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، لكونها الطريق الرئيسية للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط – بورسعيد – الإسكندرية) ويمر بـ7 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وأوضح وزير النقل أنه جار تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا، بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه، منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة، بالاضافة الى إنشاء 18 كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل، ويشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 3 حارة مرورية في كل اتجاه، كما تابع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم وبعرض 16.50 متر اتجاه بلطيم، حيث يجري حالياً رفع كفاءة الطريق الرئيسي باستخدام تقنية إعادة تدوير الرصف “FDR”.

جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم (5 حارات في كل اتجاه).

وأضاف أنه تم الانتهاء من كوبري الكيلو 6.5 في بداية الطريق الدولية الساحلية من بورسعيد في اتجاه دمياط.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بالصيانة الدورية للكباري القائمة لتحمل الأحمال المرورية الواقعة عليها وسرعة التغطية بالرصف الأسفلتي للمسافات التي يتم كشطها بالطريق والنظافة وإزالة الأتربة وصيانة واستكمال العلامات الإرشادية والتحذيرية.