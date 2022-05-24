من دافوس .. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس خطر بشأن الاقتصاد العالمي

مع افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي الأول الذي يعقد شخصيا منذ العام 2020 في منتجع دافوس بسويسرا، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد يواجه “ربما أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان: “نواجه فرصة محتملة لوقوع الكوارث”.

وحذرت جورجيفا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد “ضاعف” من آثار جائحة كوفيد -19 ، مما يلقي بثقله على الانتعاش الاقتصادي ويزيد التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من الضغط على البلدان والشركات والأسر التي لديها مستويات كبيرة من الديون. كما يشكل اضطراب السوق والقيود المستمرة في سلسلة التوريد مخاطر.

وحث فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية الدول على اتخاذ الخيارات الاستثمارية الصحيحة استجابة لنقص الوقود الأحفوري الناجم عن هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال بيرول خلال مناقشة في دافوس: “قد يستخدم البعض الغزو الروسي لأوكرانيا كذريعة … لموجة جديدة من استثمارات الوقود الحفري”.

وأضاف:”سيغلق إلى الأبد الباب أمام الوصول إلى أهدافنا المناخية.”

تم التأكيد على حجم التحدي الاقتصادي من خلال تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الاثنين ، حيث أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي المشترك لدول مجموعة السبع تقلص بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من العام، مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “لا يمكننا حل المشكلات إذا ركزنا على مشكلة واحدة فقط”.

وأوضح هابيك: “إذا لم يتم حل أي من هذه المشاكل، أخشى أن نشهد ركودًا عالميًا – مع تداعيات هائلة، ليس فقط على المناخ، وحماية المناخ، ولكن أيضا على الاستقرار العالمي.”

وللحد من الضغوط الاقتصادية، يدعو صندوق النقد الدولي المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال إلى الاجتماع في دافوس لمناقشة خفض الحواجز التجارية.

لكن في الوقت الذي تكافح فيه البلدان القلق المتزايد بشأن أزمة تكلفة المعيشة في الداخل ، يتجه البعض في الاتجاه المعاكس ، حيث يفرضون قيودًا على التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم النقص ورفع الأسعار على مستوى العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أدى قرار الهند بحظر تصدير القمح إلى ارتفاع أسعار الحبوب، على الرغم من أنها مُصدر صغير نسبيًا.

وحظرت إندونيسيا معظم صادرات زيت النخيل في أبريل لحماية الإمدادات المحلية ، لكنها سترفع الحظر هذا الأسبوع.