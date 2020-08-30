من خلال تصريحات رئيس الوزراء.. تعرف على أبرز استثمارات الإسكندرية

برزت عدة تصريحات للفيف من الوزراء أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تهم الشأن الاستثماري بالإسكندرية، والحراك التجاري غير المسبوق، خلال افتتاح مشروعات بالثغر، يأتي على رأسهم مشروع محور المحمودية “شريان الأمل” الذي تم الانتهاء منه ليمثل أبرز المحاور المرورية التي تربط غرب الإسكندرية وشرقها. محور المحمودية المروري الجديد

وكان أبرز ما جاء في كلمة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق المحافظة مايلي :

افتتاح المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تعد نموذجا لمحطات المعالجة الثلاثية بمصر.

1.25 مليار تكلفة إعادة تصميم منظومة الصرف الصحي ببرج العرب الجديدة.

مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها بالإسكندرية من 2014 حتى 2020 شملت؛ 6 مشروعات مياه شرب بالمحافظة بقيمة حوالي 456 مليون جنيه.

29 مشروع مياه شرب إحلال وتجديد بالمحافظة بقيمة مليار جنيه.

٢ مشروع مياه شرب جاري تنفيذ هم بالمحافظة بقيمة 550 مليون جنيه.

5.3 مليار جنية حجم الاستثمارات في مدينه برج العرب الجديدة.

64.5 مليار حجم الإنفاق الكلى على مشروعات الصرف الصحي.

طاقة تحلية مياه البحر بلغت حاليا 800 ألف متر مكعب يوميا. محور المحمودية المروري بالإسكندرية

وفي ذات السياق كان أبرز ماجاء في كلمة على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مايلي :

افتتاح صومعة غلال برج العرب بسعة تخزينية تبلغ ٩٠ ألف طن .

تكلفة إنشاء الصومعة ١٢٠ مليون جنيه ، بالإضافة إلى ٧ ملايين دولار ، أي بإجمالي ٢٣٥ مليون .

مشروع صومعة غلال برج العرب يوفر ٤.٤ مليار جنيه سنويا .

وفي سياق متصل كان أبرز ما جاء في كلمة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مايلي:



افتتاح مشروع توسعات البنزين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ” انربك “.

محافظة الإسكندرية أحد قلاع قطاع صناعة البترول بمصر.

الإسكندرية بها 45% من قدرات التكرير في مصر.

الإسكندرية توفر 35% من إحتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية.

٧.٥ مليار دولار حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين، وتم تنفيذ مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان خلال عامين.

وكان أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولى بشأن استكمال مسيرة الإنجازات بمحافظة الإسكندرية مايلي :

المشروعات التى تم افتتاحها بالإسكندرية تجاوزت ١١ ونصف مليار جنيه .

مشروع محور المحمودية الذي تم افتتاحه ، تم انجازه في فترة اقل من عامين رغم كافة التحديات التي واجهته .

تكلفة مشروع المحمودية ٥.٥ مليار جنيه ، والمشروع يحافظ على جودة المياه التي تغذي مدينة الإسكندرية.