من خلال بروتوكولات مع الجامعات المصرية .. مركز بحوث العربي يربط البحث العلمي بالصناعة

نجح مركز بحوث وتطوير العربي بمحافظة القليوبية في ربط الصناعة بالبحث العلمي من خلال تنفيذ عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية، لخدمة الصناعة المصرية، وتحويل العديد من الابتكارات والأفكار إلى منتجات تامة الصنع، حيث يعتبر هو المركز الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا الذي يضم معامل معتمدة عالميا لإعتماد المنتجات المنزلية طبقا لجميع الشهادات العالمية تحت سقف واحد.

وأكد محمد مجدي العربي ، مدير مجموعة البحوث والتطوير ، على أهمية البحث العلمي وقدرته على تنمية الصناعة الوطنية، مشيرا أن مركز العربي للبحوث والتطوير يعد جسرا لالتقاء البحث العلمي بالصناعة، فهو يقوم بتطوير المنتجات طبقا لرغبات واحتياجات العميل، كما أنه يعمل علي تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع، وهو ما وضح جليا من خلال المشروعات البحثية التي قام بها المركز مع العديد من الجامعات المصرية مثل جامعة بنها والجامعة المصرية اليابانية، وجامعة المنوفية، وجامعة النيل.

لافتا إلى قام المركز مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع اكاديمية البحث العلمي لدعم الباحثين ومسجلي براءات الاختراعات وأيضا الفرق الفائزة في مسابقات الاكاديمية ، وبالفعل فاز فريق من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول في مسابقة الأكاديمية الأخيرة، وعلى أثره تم استضافة الفريق بمركز العربي للبحوث والتطوير لتحويل الفكرة الي نموذج قابل للتصنيع ، وبالفعل تم عمل تصميم للفكرة ونموذج أولي وإختباره ثم نموذج معتمد فنيا وقابل للتصنيع.

منوها أن العربي يستهدف أن يكون أول الكيانات الاقتصادية فى تكامل البحث العلمي والجامعات مع الصناعة لسد الفجوة الموجودة بينهم لما له من نفع كبير فى منظومة التطوير وخدمة المجتمع واحتياجات المستهلكين لإنعاش حركة الأسواق ودعم الاقتصاد المصرى ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.