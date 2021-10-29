بورصة وشركات

من حيث القيمة السوقية .. «مايكروسوفت» تتجاوز «آبل» وتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

وذلك بعدما جاءت النتائج المالية لصانعة "آيفون" دون التوقعات
أحمد إسماعيل 11:04 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 11:04 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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تجاوزت شركة التكنولوجيا الأمريكية “مايكروسوفت” نظيرتها “آبل”، اليوم الجمعة، من حيث القيمة السوقية لشركة، لتصبح بذلك الشركة الأكثر قيمة المطروحة للتداول العام في العالم، وذلك بعدما جاءت النتائج المالية لصانعة “آيفون” دون التوقعات، الخميس.

وبلغت القيمة السوقية لـ”مايكروسوفت” 2.46 تريليون دولار، في حين بلغت القيمة السوقية لشركة “آبل” 2.43 تريليون دولار، في وقت الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

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قالت شركة “آبل”، أمس الخميس، إنها سجلت إيرادات أقل من توقعات وول ستريت خلال الربع الأخير من العام المالي للشركة المنتهي بانقضاء سبتمبر، وذلك نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وذكر الرئيس التنفيذي تيم كوك أن النقص في الإيرادات يقدر بنحو 6 مليارات دولار، لكنه يتوقع مشاكل أسوأ في سلسلة التوريد خلال الربع التالي الذي ينتهي في كانون الأول.

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ارتفعت مبيعات “أيفون” بنسبة 47% على أساس سنوي، لكنها أيضا لم ترق إلى مستوى توقعات المحللين، شملت بيانات الربع الأخير للشركة مبيعات “أيفون 13” لبضعة أيام فقط.

تجاوزت مايكروسوفت توقعات الإيرادات خلال الربع، والتي قفزت بنحو 22% على أساس سنوي، وكان هذا أسرع نمو منذ عام 2018.

كانت “آبل” أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار وأيضا أول شركة تصل إلى قيمة تريليوني دولار، وأصبحت الأكثر قيمة في العالم عندما تجاوزت شركة النفط السعودية “أرامكو” العام الماضي.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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