من جوني ديب إلى شيرين و«وحش الكون».. نجوم لا تطفأها أزمات شخصية

أصبحت الأزمات الشخصية في حياة الفنانيين مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي اليومين يومي وكذلك منصات القضاء.

وفي مصر، أثيرت أزمة جديدة بين الفنان محمد الشقنقيري والموديل رحيل ذكرى لإعلان الأخيرة زواجها منه لكنه أنكر ذلك مؤكدا انه تقدم باجراءات قانونية وبلاغ للنائب العام .

وقبلها بومين أثيرت أزمة أيضا بين النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها النجم أحمد العوضي الذي يقلبها بوحش الكون ، بعد قيام ياسمين بإلغاء متابعتها له عبر حسابها انستجرام .

كذلك أثيرت أزمة مؤخرا بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب ، وأحدثت ضجة كبيرة

.والأزمة ليست مرتبطة بمصر فقط فالأيام الماضية شهدت عالميا أزمة بين جوني ديب وأمبر هيرد

خالد محمود : هذه الأزمات لا تؤثر في الجمهور او نظرتهم للفنانين

يرى الناقد الفني خالد محمود أن ما يحدث حاليا بين النجوم والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي ، يرجع لتأثر العالم كله بهذه الوسائل العصرية المتطورة مثلما تابعنا جميعا أزمة جوني ديب وأمبر هيرد مؤخرا وتصدرها لمواقع التواصل الاجتماعي العالمية .

وأكد أن هناك من يتعامل مع هذه الوسائل من الفنانين أنهم من خلالها يستطيعون طرح أفكار ورؤى مختلفة للجمهور ، وآخرين يعتبرونها جزء من الحدث اليومي فذلك يتوقف على ثقافة النجم نفسه .

ويشير إلى أن هذه الأزمات لاتؤثر في الجمهور او نظرتهم للفنانين الذين تثار مشاكلهم الشخصية على السوشيال ميديا .

وقال إن جماهير الفنانين مختلفين في ثقافاتهم مثل النجوم أيضا ، فجمهور شيرين عبد الوهاب تختلف ثقافته عن محبي ياسمين عبد العزيز ، وكل نوعية منهم ينظرون لهذه الأزمات بمنظور مختلف تماما.

وأوضح شيرين عبد الوهاب لم تتأثر جماهيريا بمشكلتها التي أثيرت بينها وبين حسام حبيب زوجها السابق مؤخرا ، وأحداث السوشيال ميديا تنسى سريعا والحياة تستمر، انما الفنان هو من يستطيع تجاوز ذلك .

وأضاف أن نجمة مثل هند صبري تتعامل معها في أشياء تضيف لها بدرجة كبيرة مثل تصدير تكريمها من مؤسسات كبيرة وكونها سفيرة لمنظمات عالمية .

رامي المتولي : هذه الأزمات تصدر من الفنانين أنفسهم أو باختراق خصوصيتهم

وعلق الناقد الفني رامي المتولي قائلا إنه ليس من حق أي فنان مشهور أيا كانت مكانته الفنية التنظير على زملاؤه الفنانين الذين تتناقل أزماتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، لأن ذلك يساهم في زيادةحجم هذه المشكلات في الأساس.

وأكد نقيب الممثلين أشرف زكي يتعامل مع هذه الأزمات بصورة ذكية تماما إما بالتجاهل التام أو حينما يتطور الأمر يتدخل لحلها بأساليب مختلفة .

وأشار المتولي إلى أن هذه الأزمات حينما تحدث في الخارج أو على مستوى العالم مثل أزمة جوني ديب وأمبر هيرد او انجلينا جولي وبراد بيت ، تكون مثارة أمام الجهات القضائية وليس تراشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلما يحدث بين الفنانين المصريين .

ونوه إلى أن طبيعة هذه الأزمات تظهر بطريقتين أما من خلال الفنان نفسه باعلانها عبر حساباته ، وهو يتحمل نتائجها ونظرة الجمهور له أو أن يتم اختراق خصوصية هذا الفنان واعلان أزمته الخاصة مثلما حدث مع شيرين عبد الوهاب مؤخرا في أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب ، وفي هذه الحالة من اخترق خصوصيتها هو من يلام عليه وليس شيرين عبد الوهاب .

واختتم قائلا إن الجمهور للأسف ينظر للفنانين بنظرة أنهم ليسوا بشر ويواجهون أزمات ومشكلات في حياتهم ، وذلك خطأ كبير والتنظير عليهم أيضا لايصح أبدا .