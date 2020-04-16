من تراب الطريق (841)

مرتضى المراغى شاهدًا على حكم فاروق (50)

منشور فى مكتب الملك

يروى مرتضى المراغى فى شهادته ، أن الملك دخل مكتبه ذات مساء ليقرأ بعض ملفات ومراسيم قوانين يجب عليه أن يمهرها بإمضائه. فتح الملف الأول فوجد ورقة أراد أن يمهرها حتى قبل أن يقرأها على عادته، ولم يصدق عينيه، أخذ يقرأ الورقة: «أيها الجيش الباسل، ويا شعب مصر النبيل، إن ملكًا فاسدًا فاجرًا يحكمك، وقد آن أوان الخلاص منه».

ولم يكمل قراءة المنشور ووضع كل أصابعه على لوحة أزرار الأجراس يدقها فى عنف. وأخذت الأجراس لا ينقطع رنينها، وهرع موظفو القصر وكبار ضباطه وخدم القصر إلى حجرة الملك ودخلوا عليه وهو يصيح: أيها الخونة. سأقتلكم سأعذبكم حتى تعترفوا.. نعم إنكم خونة وأنا أعلم ذلك ولكنى سأقضى عليكم.

ظلوا جميعًا واجمين صامتين. فصاح: تكلموا من الذى وضع هذه الورقة؟

سكتوا ولم يردوا..

أيها الكلاب الأنذال ردوا. من وضع هذه الورقة؟

وأخيرًا جرؤ كبير الحرس على التقدم نحوه وقال: هل يسمح مولاى بأن أطلع على الورقة؟

رمى الملك الورقة فى وجهه صائحًا: أنت المسئول الأول عن انعدام الحراسة.

أمسك الضابط بالورقة يقرؤها. وكلما تقدمت به القراءة سطرًا ارتجفت أوصاله.

قال الملك (وهو ينظر إليه بغضب وعلى فمه سخرية واضحة ):

هل قرأتها يا رئيس الحرس؟

قال الضابط: نعم يا مولاى.

قال الملك: من الكلب الذى أدخلها إلى مكتبى؟ من جرؤ على إدخالها؟

وأخذ يتلفت إلى وجوه الموجودين، فرأى خادمًا نوبيًا بقرب الباب. فاتجه إليه وأمسك بتلابيبه صائحًا: لا بد أن تكون أنت. ألست المكلف بتنظيف الغرفة اليوم؟

وكاد المسكين يقع مغشيًا عليه. وبدأ يبكى قائلاً:

أنا مظلوم يا مولاى.

ثم نظر الملك إلى سكرتيره وقال:

لا بد أن تكون أنت. ألست أنت الذى تعد لى الملفات؟

قال السكرتير: نعم يا مولاى. ولكن هل تظن أنى وصلت إلى هذه الدرجة من الحماقة لأضع لك منشورًا فى ملف أعده لك.

قال الملك صارخًا: إذن تكلموا أيها الخونة. سأعرف من الذى وضعه. سأضعكم جميعًا تحت التحقيق.

واستعان الملك ببوليس السراى للتحقيق فى الواقعة، لأنه أراد أن يحجبها عن وزارة الداخلية، ولكنها رغم ذلك وصلتها فيما يقول مرتضى المراغى، مضيفًا أنه يعتقد أن من يشير إليها باسم «نها» هى التى وضعت المنشور فى بريد الملك، وأنها هكذا بدأت انتقامها من فاروق وظلت تتابعه!

ما الحادث الذى وقع للملك؟!

بتاريخ 3 مايو ( أيار) 1952 أرسل مراسل اليونايتدبرس المستر كولنز برقية إلى المركز الرئيسى فى لندن تعليقًا على نبأ أذاعه راديو N.B.C الأمريكى ذكر فيه أن حادثًا جرى للملك فاروق فى نهاية شهر مارس 1952. ويقول المستر كولنز فى برقيته أنه توجه إلى الأمير عباس حليم ابن عم الملك ورئيس نادى السيارات. وسأله عن فترات حضور الملك إلى النادى فى الفترة ما بين الخامس والعشرين من أبريل؟ فقال الأمير: إن الملك حضر إلى النادى إحدى وعشرين مرة طبقًا لما هو مدون فى دفاتر النادى، وإنه كان دائمًا فى صحة جيدة جدًا، وأن الأيام الاربعة التى غابها الملك كانت خارج المدينة.

فلماذا هذه البرقية؟ وما هو الحادث الذى أذاعه راديو N.B.C؟

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