من تراب الطريق (1238) حول التطرف والإرهاب مع الإمام الطيب (3)

الذى يجمع جماعات التطرف والإرهاب والميليشيات المسلحة ــ إعتناقهم تكفير المسلمين بالذنب، وتكفير غيرهم حتى ولو بغير ذنب، واستحلال دماء هؤلاء وأولاء، وسفكوا من الدماء هنا وهناك ما يعيد إلى الأذهان جرائم جماعات قديمة رمت المسلمين بالكفر والخروج عن الدين؛ وبجنوح هذا الفكر الملبوس، استباحوا قتل المسلمين وقتالهم.

أعاد الغلاة الحاليون إلى الأذهان ؛ ما كان قد حدث قديمًا، فجددوه وتساندوا إلى ذات الانحراف فى فهم الدين، بتحريف مفهوم «الكفر» و«الإيمان» والخروج به عن معناه الذى دل عليه الفهم الصحيح للقرآن، وما تحدث به وحدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وسار عليه المسلمون، واستقر عليه علماء وفقهاء المسلمين ــ من عدم جواز تكفير المسلم لمجرد الذنوب حتى ولو كانت من الكبائر، فالإيمان أو الكفر فى القلب، لا يعرفه إلاَّ الله اللهم إلاَّ إذا كان كفرًا بواحًا يعلنه من كفر، ذلك أن الكفر إنكار القلب وجحده للدين، وخلو هذا القلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر ؛ والقدر خيره وشره، فمن أمن بكل ذلك وصدق به، فهو مؤمن وليس بكافر، ولا يجوز تكفيره بالذنوب كما قال ويقول هؤلاء الخوارج.

كما حرفوا مفهوم الجهاد وخرجوا به عن معناه، فالجهاد معانٍ متعددة، ومنها جهاد النفس، والجهاد بالقرآن، ولكنهم أوَّلوه وراحوا يسفكون الدماء، يقتلون الأنفس التى حرم الله قتلها. وأخطأوا بذلك خطأً جسيمًا فى فهم الإسلام وشريعته..

فمن الجهاد جهاد النفس وعن الوطن، وقال شيوخ العلماء بأن العلَّة المبيحة لقتل الغير هى العدوان وليس الكفر.

ذلك أنه لم ترد كلمة «حرب» بمعنى القتال ـ لم ترد فى القرآن الكريم سوى أربع مرات فقط، بينما وردت فيه كلمة «الجهاد» اثنتين وثلاثين مرة.

والواضح فى السياق القرآنى، أن كلمة «جهاد»، لا تأتى فيه دائمًا بمعنى القتال فى سبيل الله، وإنما وردت بمعانٍ أخرى غير هذا المعنى، وبعيدة كل البعد عنه، فالجهاد يُطلق على معنى «جهاد النفس»، وهو جهاد للنفس الأمَّارة بالسوء، وجهاد للهوى والشيطان، وجهاد لترويض النفس على الطاعات، وإلزامها بأوامر الله تعالى وبنواهيه.

وقد يكون هذا الجهاد ـ فى القرآن ـ بإنفاق المال فى البِر والطاعات، وفى استخدام العلم والحجة والبرهان فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون هذا الجهاد بالقرآن الكريم ذاته، أى بآياته وحكمه ودلائله الحسية والعقلية، والجهاد بالقرآن ورد بصريح هذا اللفظ فى الآية (52) من سورة الفرقان، ولفظ «به» الوارد بهذه الآية، عائد على «القرآن» المذكور فى الآية الأسبق، وهى الآية (50) من ذات سورة الفرقان.

وأفضل الجهاد فى حكم الإسلام، هو جهاد النفس، فمجاهدتها تأتى على رأس الفضائل، وأسبق من أى جهاد آخر، بما فى ذلك جهاد العدو فى ميدان القتال، ولا غرابة فى ذلك، لأن من لا يستطيع جهاد نفسه وإلزامها بالطاعات والصراط المستقيم، لن يستطيع جهادًا لعدوه فى القتال وفى غير القتال.

روى بإسناده عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المجاهِدُ مَنْ جاهد نفسه فى طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» (مسند الإمام أحمد / 1958 وابن حبان فى صحيحه فى باب الإحسان / 4862).

وفى حديث آخر للنبى عليه الصلاة والسلام : «أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك ـ فى ذات الله عز وجل»

فالروح مقدسة فى الإسلام، حتى فى الطير والحيوان، وحرم الإسلام الاعتداء على النفس والإنسانية أيًّا كانت ديانتها أو اعتقادها، فالله تبارك وتعالى يقول : « مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» (المائدة / 32).

بل وأحل الله طعام غير المسلمين للمسلمين، وأحل زواج المسلم بالكتابية غير المسلمة، وأباح الاختلاط والعيش المشترك بين الأديان، والتواصل الإنسانى والأسرى بين أفرادها وأتباعها.

وعن الفهم الخاطئ للخلافة أو الإمامة، فإن الخلافة أو الإمامة ليست من أصول الدين، وقد تناوله الإمام الطيب فى كتابات ومؤتمرات ومحاضرات فى مناسبات عديدة، وكتبتُ فيه شخصيًّا كتاب «دماء على جدار السلطة» (دار الشروق 2017) وكتاب «الخلافة التركية العثمانية وأنهار الدماء» (تحت الطبع)، وسبق نشر فصوله فى مقالات بالصحف.. وفى كتاب : «تجديد الفكر والخطاب الدينى» (دار الشروق 2018) وتناولتُ فيه أيضًا، المفهوم الصحيح لمعنى الجهاد فى الإسلام.

والمؤسف أن هذه الجماعات والميليشيات المسلحة نبذت أحكام القرآن والسنة، واتخذت من العنف والعدوان، ومن الوحشية والبربرية ــ دستورًا لهم، استباحوا به القتل العشوائى بقالة إن الإنسان يبعث على نيته.

ويصارحنا الإمام الطيب بأنه من المؤسف أن هذه الجماعات قد انفلتت تمامًا وخرجت عن كل سيطرة، وانتشرت جرائمهم الشنعاء فى ربوع العالم، ولم يكتفوا بالقتل ولكنهم تفننوا فى الأساليب الوحشية لحصد الأرواح ما بين الذبح وقطع الرءوس وحرق الناس أحياءً.

أجل، لم يحدث فى تاريخ المسلمين أمثال هذه الشاكلة الشنعاء التى صرنا نراها اليوم، فلوث هؤلاء الغلاة الإرهابيون ـــ لوثوا صورة الإسلام فى عيون الناس، وسودوا صورة

«أمة» قال الله تعالى فيها : «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (آل عمران 110). والواقع أن لهذا الجنوح الشديد، أسبابًا متعددة، تحدث فيها الإمام الطيب بمحاضرته فى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى المنعقد عام 2015 بمكة المكرمة.

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