رجائى عطية

من تراب الطريق (1196)

7:38 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21 7:38 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

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الإمام الطيب والقول الطيب

(29)

تجديد الدين، أو تجديد أمر الدين فى كل زمان ومكان، لم يعد قابلاً للجدل، ولا للتخاذل عنه من باب أولى.

فالقرآن الكريم ملىء بالاشارات التى تلفت إلى أهمية التجديد والتغيير فى كافة شئون الحياة، فهى فى صيرورة دائمة لا تتوقف عن التطور والتغيير. وقد كانت الاشارات القرآنية إلهامًا لكثيرين من علماء المسلمين، من المتكلمين ومن الفلاسفة، وهذه الصيرورة عبر عنها المتكلمون بنظرية الكون المتجدد فى كل لحظة، بل وقرر آئمة الأشاعرة أن الغرض لا يبقى زمانين، بل يتجدد كل لحظة.

يقول الإمام الطيب:

«كما ذهب بعض المتكلمين: إلى أنَّ الأجسام الحاملة للأعراض لا تبقى زمانين، وأَّنها تتجدَّد كذلك حالاً فحالاً، ولحظةً بعد أخرى، وقد تعلَّمنا فى قسم الفلسفة بكلية أصول الدين أن الفيلسوف المسلم صدر الدِّين الشيرازى (ت. 1059 ه ــ 1649 م) سبقَ الفيلسوف الفرنسى ــ هنرى برجسون ــ (ت. 1941 م) بالقول بصيرورة الكون وديمومة العالم بثلاث مئة عام، وذلك حين قرر صدر الدِّين فى كتابه «الأسفار الأربعة» أنَّ الكون بعالمَيه: السُّفلى والعُلوى لا يكُف لحظة واحدة عن التَّجدُّد والتَّغير، يقول هذا الفيلسوف: «إنَّ حال الشمس والقمر، كحال زيد وعمرو، فى تبدلهما وانقضائهما ودثورهما وفنائهما، من جهة اشتمالهما على الطَّبيعة الجرمية السَّيالة الزَّائلة… وأنَّ الحَمل والثور والسُنبلة، فى عالم السماء، كالحمل والثور والسنبلة فى عالم الأرض، من حيث إنَّ أشخاص الكُلِّ متجددة فى كل حين».

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ويقول فى نص آخر: «فَمن اكتحلت عينُه بنور الإيمان، وتَنَوَّر قلبُه بسطوع آيات القرآن، يجد أعيان العالم متبدلة، وتَعَيُّناتِها المترادفة متزايلة، خلقًا من بعد خلق، وطورًا من بعد طور، سائرة،…إلى طريق الآخرة، متوجهة إلى اللَّه راجعة إليه».

ويستند الشيرازى إلى اشارات قرآنية يستلهمها فى نظرتيه هذه، وردت فى قوله تعالى: «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ» (النمل 88)، وقوله سبحانه: «أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» (ق 15).

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وهذه الآية الثانية ألهمت الشيخ الأكبر: محيى الدين بن عربى (ت. 638 ه) بخيال خصيب فى نظرية تجدد الكون فى كل لحظة، عبَّر عنه بقوله: «إن الموجود كلَّه متحرِّك على الدوام دنيا وأخرى».

عفوًا لإيراد ما أبداه الإمام الطيب بلفظه، فذلك لازم لنرى دقة النظر ودقة الاستشهاد بالآيات القرآنية التى تؤكد أن التفكير فريضة، وأن مسايرة التطور حكمة واجبة لازمة.

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بقلم رجائى عطية

قامة مصرية حاضرة فى الشأن الوطنى والفكرى والأدبى والاقتصادى والاجتماعى ، بلغت مؤلفاته مائة كتاب ، وكتب ويكتب مقالات إلى معظم الصحف والمجلات المصرية ، وهو يكتب لجريدة المال أسبوعيًّا منذ نشأتها ، ويوميًّا منذ صارت يومية ، كما يكتب حاليًّا للأهرام وأخبار اليوم والوطن ، وغيرها , ويكتب ويقدم برنامج « مع الله » لإذاعة صوت العرب.

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